Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προέβη σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, ενημερώνοντας για τις εξελίξεις που τέθηκαν ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας.

Όπως ανέφερε, ορισμένες πολιτικές δυνάμεις έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις, ενώ άλλες αναμένεται να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών, στο πλαίσιο της επεξεργασίας μέτρων για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ως απόρροια των περιφερειακών εξελίξεων.

Ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι έγινε αναφορά και στο δημοσιονομικό περιθώριο της κυπριακής οικονομίας, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης των καταναλωτών.

Επιπρόσθετα, όπως είπε, η πολιτική ηγεσία ενημερώθηκε για τη συμπερίληψη σχετικής αναφοράς στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και για τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σχετική συζήτηση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μακρά τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Τέλος, ο κ. Λετυμπιώτης επεσήμανε ότι η συζήτηση που αναμένεται να ξεκινήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πραγματοποιηθεί σε δημόσιο επίπεδο, αλλά στο πλαίσιο των στενών σχέσεων και της διαφάνειας που διέπουν τις δύο χώρες.