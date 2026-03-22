Ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, που διεξήχθη ηλεκτρονικά στην εφαρμογή AGORA μεταξύ 19-21 Μαρτίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία είχαν 21.874 μέλη και υποστηρικτές του κόμματος, από τους οποίους ψήφισαν περισσότεροι από 7.000.

Πρόεδρος του κόμματος αναδείχθηκε ο Φειδίας Παναγιώτου με 4,006 ψήφους και ποσοστό 56,79%. Αντιπρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας διόρισε την Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Υπενθυμίζεται ότι την προεδρία του νέου πολιτικού σχήματος διεκδικούσαν οι Αναστασίου Τάσος, Βαρωσιώτης Ανδρέας, Γιώρκας Μηνάς, Κωνσταντινίδη Νταϊάνα, Παναγιώτου Φειδίας, Πίγκας Ανδρέας, Χριστοδούλου Στέφανος.

Όπως ανακοίνωσε ο Φειδίας Παναγιώτου, θα διεξάγονται εκλογές για τον πρόεδρο του κόμματος κάθε δυόμισι χρόνια.

