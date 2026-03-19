Απέσυρε την υποψηφιότητά της η υποψήφια με την Άμεση Δημοκρατία, για την οποία ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, προέβη σε δημόσιες καταγγελίες για «καταδίκη» της στα κατεχόμενα για υπόθεση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ανέφερε πως «η υποψήφια μας πριν από μία δεκαετία, καταδικάστηκε στα κατεχόμενα για διακίνηση ναρκωτικών. Πήγε στη φυλακή και μετά από δέκα χρόνια πλέον έχει οικογένεια, δουλειά και ξαναέφτιαξε τη ζωή της. Μέσα από ψυχολογική πίεση που έβαλε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, η κοπέλα αποφάσισε, επειδή δεν θέλει να βλάψει το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, να αποσύρει την υποψηφιότητά της».