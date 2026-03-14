Ορισμένα μέλη του κόμματος ΕΔΕΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση, προτίθενται να καταγγείλουν στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων παράνομη και συστηματική παρενόχληση από τα εκλογικά επιτελεία υποψηφίων του Άλμα στην επαρχία Πάφο, αλλά και του ΔΗΚΟ στη επαρχία Λάρνακας.



Την ίδια ώρα, στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι, στην ΕΔΕΚ αναρωτιούνται αν αποκτήθηκαν παράνομα τα μητρώα των μελών της, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες παραπλάνησης είναι άκαρπες.





Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ:

«Σε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτίθενται να προχωρήσουν μέλη της ΕΔΕΚ, τα οποία παρενοχλούνται παράνομα και κατά παράβαση όλων των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, από τα εκλογικά επιτελεία υποψηφίου στην Πάφο του «ΑΛΜΑ» και υποψηφίου στην Λάρνακα του ΔΗΚΟ.

Η παράνομη ενόχληση διαπράττεται εδώ και καιρό, αλλά τα μέλη της ΕΔΕΚ την αγνόησαν. Ωστόσο, ο κόμπος έφτασε στο χτένι, καθώς οι δύο υποψήφιοι απώλεσαν κάθε όριο πολιτικής και προεκλογικής ηθικής και η παρενόχληση έγινε συστηματική.

Το ερώτημα είναι εάν οι υποψήφιοι του «ΑΛΜΑ» και του ΔΗΚΟ απέκτησαν με παράνομο τρόπο μητρώο μελών της ΕΔΕΚ.

Εν κατακλείδι διαμηνύουμε στους δύο υποψήφιους:

Πρώτο, ο κόπος τους είναι χαμένος. Οι Εδεκίτες δεν παραπλανώνται».

Δεύτερο, διέπραξαν λάθος, γιατί αποκάλυψαν, τα νέα «ήθη» του ενός και το πραγματικό ποιον του άλλου.



