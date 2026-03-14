Τη διαβεβαίωση ότι ο ίδιος και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών παραμένουν προσηλωμένοι στη περαιτέρω στήριξη της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, έδωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, προσθέτοντας πως το Υπουργείο θα συνεχίσει να στέκεται συνεργάτης και αρωγός στις προσπάθειές τους για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν προς τους πολίτες.

Σε χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ψεματισμένου, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως η ετήσια αυτή συνάντηση «αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά κυρίως για τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων των Κοινοτήτων για τη χρονιά που διανύουμε».

Πρόσθεσε ότι «οι Κοινότητες της χώρας μας αποτελούν ζωντανές εστίες διατήρησης των παραδόσεων, της κοινωνικής συνοχής και της ξεχωριστής ταυτότητας του τόπου μας. Ιδιαίτερα στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτιστο μέλημά μας παραμένει η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών, η άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους κατοίκους των Κοινοτήτων και η προώθηση της ανάπτυξης στις περιοχές αυτές».

Στόχος μας, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, «είναι η δημιουργία ισχυρότερων διοικητικών δομών που θα λειτουργούν στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η συμπλεγματοποίηση των Κοινοτήτων».

«Με τη δημιουργία Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων ενισχύεται το πλαίσιο λειτουργίας των Κοινοτήτων και αναπτύσσονται συνεργασίες που αξιοποιούν την τεχνογνωσία, τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας προς όφελος των πολιτών και της τοπικής ανάπτυξης», είπε.

Ταυτόχρονα ανέφερε «η λειτουργία των Συμπλεγμάτων ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των Κοινοτήτων και δημιουργεί νέες προοπτικές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων». «Μέσα από τη σωστή και επαρκή στελέχωση των 30 Συμπλεγμάτων, δίνεται η δυνατότητα σε Κοινότητες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά και να αξιοποιούν καλύτερα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου, «μέσα από τις τακτικές συναντήσεις μου με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων, αλλά και με τα ίδια τα Κοινοτικά Συμβούλια, ενημερώνομαι με ικανοποίηση ότι οι διεργασίες για τη στελέχωση των Συμπλεγμάτων βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της προσήλωσης της Ένωσης Κοινοτήτων στη στήριξη της διαδικασίας προς όφελος των κατοίκων των χωριών μας».

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σημείωσε «αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η σωστή και επαρκής στελέχωση για την εύρυθμη λειτουργία των Συμπλεγμάτων, στηρίζει την προσπάθεια τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Μετά την ετοιμασία και την έγκριση των Κανονισμών, των οργανογραμμάτων και των Σχεδίων Υπηρεσίας, καθώς και την υπογραφή τον περασμένο Νοέμβριο της συλλογικής σύμβασης για το υπαλληλικό και ωρομίσθιο προσωπικό των Συμπλεγμάτων, οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί, με στόχο την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι «η Κυβέρνηση ενέκρινε την παραχώρηση ετήσιας κρατικής χορηγίας ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς τα Συμπλέγματα, επιπρόσθετα της ήδη αυξημένης κατά 45%, δηλαδή από 12 εκατομμύρια σε 17.5 εκατομμύρια ευρώ ετήσιας κρατικής χορηγίας, για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί στα 30 Συμπλέγματα».

«Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την παραχώρηση ποσού ύψους μέχρι 410 χιλιάδων ευρώ για την κάλυψη του κόστους διεξαγωγής των εξετάσεων πρόσληψης και της αγοράς του απαραίτητου γραφειακού και άλλου εξοπλισμού», είπε.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι επίσης ότι «μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγεί σε μεγάλο βαθμό την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων στις Κοινότητες, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται περίπου στα 42.3 εκατομμύρια ευρώ για το 2026, ενώ έχουμε ήδη εξετάσει το πάγιο αίτημα μεγάλου αριθμού Κοινοτήτων για μείωση της συνεισφοράς τους σε αναπτυξιακά έργα, η οποία σήμερα φτάνει μέχρι το 30%, με απώτερο σκοπό να ληφθούν αποφάσεις εντός του τρέχοντος έτους, έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027».

Παράλληλα, σημείωσε «από τη φετινή χρονιά, έχει παραχωρηθεί αυξημένη κρατική χορηγία τόσο στις τέσσερις Επαρχιακές Ενώσεις Κοινοτήτων όσο και στις τρεις Ενώσεις Κατεχόμενων Κοινοτήτων».

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη και την πρόοδο των χωριών, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Μέσα από έναν στοχευμένο στρατηγικό σχεδιασμό, που επεκτείνεται οριζόντια σε όλα τα Υπουργεία, αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών μας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών».

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε «το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει ποσό ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στις Κοινότητες ως αντιστάθμισμα για την απώλεια εσόδων από την αδειοδότηση της ανάπτυξης, ενώ, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, διαθέτει σε ετήσια βάση οικονομική ενίσχυση προς τα Κοινοτικά Συμβούλια για την υλοποίηση αναπτυξιακών και βελτιωτικών έργων, μέσω του Προϋπολογισμού της Διοίκησης του Υπουργείου».

Ο κ. Ιωάννου διαβεβαίωσε ότι «τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, παραμένουμε προσηλωμένοι στη περαιτέρω στήριξη» των Κοινοτήτων «μέσα από τη συνέχιση της ήδη αγαστής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου».

Αναγνωρίζουμε, σημείωσε το δύσκολο έργο που καλούνται οι Κοινότητες καθημερινά να φέρουν εις πέρας καθώς και τις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν, ενώ αναγνωρίζουμε την αφοσίωση και την αγάπη για τον τόπο και τη συνεχή προσπάθειά τους να βελτιώνουν και να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους συμπολίτες τους «παρά τις μεγάλες προκλήσεις που δημιουργούν οι μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν και τη χώρα μας».

Ακόμα συνεχάρη τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου αλλά και όλα τα μέλη που την απαρτίζουν «για τη διαχρονική, σταθερή και υπεύθυνη συμβολή» τους στην προώθηση των συμφερόντων των Κοινοτήτων τους και επανέλαβε πως «το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνεχίσει να στέκεται συνεργάτης και αρωγός στις προσπάθειές» τους.



Πηγή: ΚΥΠΕ



