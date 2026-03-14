Σύσκεψη πραγματοποίησαν σήμερα οι κτηνοτρόφοι μαζί με τις Αγροτικές Οργανώσεις, σχετικά με το ζήτημα του αφθώδους πυρετού και τις θανατώσεις ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι, δίνουν διορία στην Κυβέρνηση μέχρι την Τρίτη για να απαντήσει στα ερωτήματα που θα αποστείλουν, ενώ την ίδια ώρα ετοιμάζουν μαζικές προσφυγές σε δικαστήρια, ώστε να εξασφαλίσουν διάταγμα για παύση ή τερματισμό των θανατώσεων ζώων.

Διαβάστε επίσης: Ορόκλινη: Έκοψαν δρόμους οι κτηνοτρόφοι–Έβαλαν φέρετρο σε οροφή οχήματος (vid)

Σήμερα το πρωί, οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν δρόμους στην περιοχή της Ορόκλινης, ώστε να αποτρέψουν τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να μεταβούν σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Στο σημείο βρίσκονταν μέλη της Αστυνομίας.

Παράλληλα, έκλεισαν συμβολικά για 15 λεπτά τον δρόμο Αραδίππου - Αβδελλερού.