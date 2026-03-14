Στην κτηνοτροφική περιοχή της Ορόκλινης μαζεύτηκαν το πρωί του Σαββάτου κτηνοτρόφοι, με σκοπό να αποτρέψουν τη θανάτωση ζώων, η οποία γίνεται στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν για τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ στη Λάρνακα, Έλενα Λουκά, οι κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τους δρόμους της περιοχής, ώστε να αποτρέψουν τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να μεταβούν σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Σε ένα από τα οχήματα των κτηνοτρόφων, μάλιστα, έχει τοποθετηθεί και ένα φέρετρο.

Στο σημείο βρίσκονται και μέλη της Αστυνομίας.

