Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό και να στηρίζει τις δράσεις όσων προάγουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος Υπουργός Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Ανοίγοντας Τις Πόρτες Της Υγείας: Η Δύναμη Της Πρόληψης», που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Υγείας στη Λάρνακα, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για μια «σημαντική πρωτοβουλία του Κέντρου Υγείας Λάρνακας σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)».

Στόχος της εκδήλωσης, συνέχισε, «είναι να φέρει τις υπηρεσίες υγείας ακόμη πιο κοντά στους πολίτες και να ενισχύσει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους γύρω από θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας». Η γνώση και η πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση ενδυναμώνουν τους πολίτες, ώστε να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για την υγεία τους, να υιοθετούν υγιεινές συμπεριφορές και να προλαμβάνουν σοβαρές ασθένειες πριν αυτές εξελιχθούν, είπε.

Πρόσθεσε ότι η εκδήλωση «εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία, της πρόληψης, της ενημέρωσης και της έγκαιρης παρέμβασης. Μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιούνται σήμερα, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Υγείας Λάρνακας και να επωφεληθούν από δωρεάν υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου και συμβουλευτικής υγείας».

Συγκεκριμένα, συνέχισε, «προσφέρονται μετρήσεις σακχάρου στο αίμα και αρτηριακής πίεσης, καθώς και έλεγχος και διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη μέσω Doppler κάτω άκρων, εξετάσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση και στην αποτελεσματική παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων».

Οι πολίτες, είπε ο Υπουργός Υγείας «μπορούν να ενημερωθούν για τον ρόλο και τις υπηρεσίες των Προσωπικών Ιατρών και Νοσηλευτών, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της σύγχρονης, ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας. Την ίδια στιγμή, επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, όπως διατροφολόγος, φυσιοθεραπευτής και ποδολόγος-ποδίατρος, παρέχουν εξειδικευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση, συμβάλλοντας στην ολιστική προσέγγιση της υγείας» σημείωσε.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ακόμα ότι «ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην Ομάδα Αναζωογόνησης της Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ, η οποία θα εκπαιδεύει στις τεχνικές Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), δεξιότητες που μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν ζωές».

Χαρακτήρισε επίσης «πολύ σημαντική τη συμβολή της Υπηρεσίας Διακοπής του Καπνίσματος, η οποία παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και δωρεάν μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής».

Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ακόμα ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό» της διεύθυνσης και του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Λάρνακας η «στηρίζοντας πάντα τις δράσεις που προάγουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».



Πηγή: KΥΠΕ