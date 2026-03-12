Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για το 2026, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες και έσοδα ύψους €779,25 εκατομμυρίων. Υπέρ ψήφισαν οι 23 παρόντες βουλευτές.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, βουλευτές αναφέρθηκαν στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των δημόσιων νοσηλευτηρίων, επισημαίνοντας προβλήματα σε υποδομές, στελέχωση και υπηρεσίες.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της διαφάνειας, θα ήταν χρήσιμο ο ΟΚΥπΥ και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), όπως και άλλοι οργανισμοί που πραγματοποιούν δημόσιες πληρωμές, να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους πληρωμές άνω των €5.000, κατά το πρότυπο του Γενικού Λογιστηρίου.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι, παρά την αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία τα τελευταία χρόνια, τα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν «ο φτωχός συγγενής», καθώς σε αυτά καταλήγουν κυρίως περιστατικά που δεν θεωρούνται κερδοφόρα. Ανέφερε ότι η πολιτεία πρέπει να επενδύσει περισσότερους πόρους και να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια τέθηκαν σε ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα έχουν υποχρεώσεις σε σχέση με εργασιακά δικαιώματα και αναλαμβάνουν περιστατικά που δεν εξυπηρετούνται από ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Κάλεσε τον ΟΚΥπΥ να καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και να παρουσιάσει ολοκληρωμένη έκθεση ώστε να προχωρήσει ουσιαστικά η διαδικασία αυτονόμησής τους.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της λειτουργικότητας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και υπηρεσίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Λεμεσό, όπου –όπως είπε– η αύξηση του πληθυσμού δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε ορισμένες ειδικότητες. Επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν παράπονα από νοσηλευτές που υπηρετούν σε άλλες επαρχίες και δεν μετατίθενται στη Λεμεσό.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου δήλωσε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του ΓεΣΥ και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν αυτό τον ρόλο. Ανέφερε ότι, παρότι ο προϋπολογισμός εμφανίζεται ισοσκελισμένος, υπάρχουν αδυναμίες στα πραγματικά έσοδα, ενώ εξέφρασε ανησυχία για συρρίκνωση σε κρίσιμους τομείς όπως η ψυχική υγεία και σε δομές απεξάρτησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε εκκρεμότητες όπως οι υποδομές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, η δημιουργία ογκολογικών μονάδων και μονάδων μεταμοσχεύσεων. Όπως είπε, το ΑΚΕΛ θα στηρίξει τον προϋπολογισμό ώστε να μην στερηθούν πόροι τα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά αυτό δεν αποτελεί «λευκή επιταγή».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος χαρακτήρισε το ΓεΣΥ τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση του τόπου, η οποία διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Πρόσθεσε ότι, παρά την πρόοδο, υπάρχουν στρεβλώσεις και προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν. Ανέφερε ότι στόχος είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος για τις επόμενες γενιές και ότι απαιτείται ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Όπως είπε, ο ΔΗΣΥ θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι είναι αναγκαία η ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας, υποστηρίζοντας ότι τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή κυβέρνηση δεν υλοποιούν επαρκώς τη σχετική δέσμευση. Ανέφερε ότι την κύρια ευθύνη φέρει η Κυβέρνηση, η οποία πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και οικονομικούς πόρους, αλλά και να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται προβλήματα στη διοίκηση.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης υποδομών, ιδιαίτερα στο Νοσοκομείο Τροόδους, όπου –όπως είπε– οι θάλαμοι χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1930 και 1940 και χρειάζονται άμεση ανακαίνιση. Ζήτησε επίσης την προώθηση έργων στο Νοσοκομείο Ευρύχου και κάλεσε την Κυβέρνηση να εντάξει σχετικές πιστώσεις σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου αναφέρθηκε επίσης στις παλαιές εγκαταστάσεις στο Νοσοκομείο Τροόδους και έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης των ασθενών στην περιοχή. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου αναφέρθηκε στο έργο που έχει γίνει σε κέντρα υγείας, σημειώνοντας ότι το Κέντρο Υγείας Ακακίου αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Σημείωσε ότι ο ΟΚΥπΥ έχει σημειώσει πρόοδο, αλλά απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχικής υγείας, καθώς και στην ολοκλήρωση έργων στο Μακάρειο Νοσοκομείο και στην ενίσχυση μονάδων εντατικής θεραπείας και παιδοογκολογίας. Τόνισε επίσης ότι προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση και βιωσιμότητα του ΓεΣΥ.

Κατά τη διαδικασία, εγκρίθηκε προφορική τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για συμπερίληψη συγκεκριμένων θέσεων και κατάργηση τριών θέσεων φροντιστή, με 23 ψήφους υπέρ. Εγκρίθηκε επίσης τροπολογία του ΑΚΕΛ για σταύρωμα των δαπανών για υπηρεσίες συμβούλων μετά τη διάθεση του 50% του σχετικού κονδυλίου και υπηρεσίες σύμβασης, με 18 ψήφους υπέρ και 5 κατά.



Πηγή: ΚΥΠΕ