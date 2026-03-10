Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη ομάδας Ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Καγκελάριου της Γερμανίας, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας και του Πρωθυπουργού του Βελγίου και αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης συνάντησης που είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο στο Alden Biesen του Βελγίου, πριν από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, κατά το οποίο αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικών για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις τιμές ενέργειας και τις επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, την περαιτέρω εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, καθώς και την ανάγκη απλοποίησης των ευρωπαϊκών διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού και γραφειοκρατικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η αστάθεια στην περιοχή επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, ιδίως μέσα από τις επιπτώσεις που καταγράφονται στις τιμές της ενέργειας, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο ευρύτερο γεωοικονομικό περιβάλλον.

Τόνισε ότι οι εξελίξεις αυτές καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε συντονισμένες πολιτικές που θα ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, τη στρατηγική ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στον σχετικό ευρωπαϊκό διάλογο και υπό το πρίσμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



