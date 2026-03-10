Υπάρχει το μομέντουμ για το μέλλον της ενιαίας αγοράς, δήλωσε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τονίζοντας ότι, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά.

Η κ. Ραουνά διαβεβαίωσε ότι εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «θα διαχειριστούμε όλες τις νομοθετικές προτάσεις που είναι σε προτεραιότητα με την απαιτούμενη επείγουσα προσοχή». Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την πρόταση για το Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό πορτοφόλι και τον πρόσφατα δημοσιευμένο νόμο για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή.

Αναφέρθηκε στην φετινή ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα η οποία όπως είπε «έχει ήδη σημάνει συναγερμό», σημειώνοντας ότι για αυτό το λόγο η ανταγωνιστικότητα, μαζί με την ενέργεια, την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή θα κατέχουν εξέχουσα θέση στην ατζέντα του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως είπε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται να παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης και το σχέδιο δράσης για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ενώ αναφέρθηκε σε βασικά σημεία του χάρτη, όπως είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου. «Η φετινή ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα επιβεβαίωσε ότι ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις μας παραμένει υψηλός», είπε. Σημείωσε ότι θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία με τα τρία πρώτα πακέτα μέτρων απλούστευσης να έχουν ολοκληρωθεί. «Συνολικά, τα δέκα αυτά νομοθετικά πακέτα αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ για τις επιχειρήσεις και την οικονομία μας. Δεν πρόκειται για μείωση της γραφειοκρατίας στα χαρτιά, αλλά για πραγματικά χρήματα που επιστρέφουν στις τσέπες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο ώστε να δούμε σύντομα απτά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου είναι αδύνατη εάν υπάρχουν εμπόδια που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών. Σημείωσε παράλληλα ότι ο κατακερματισμός των διαδικασιών αποτελεί ένα διαρθρωτικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την Ευρώπη, αφού μεταφράζεται σε περισσότερα λειτουργικά έξοδα και έξοδα συμμόρφωσης, και κατά συνέπεια λιγότερη ανταγωνιστικότητα και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Για το θέμα της χρηματοδότησης για επενδύσεις ανέφερε ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε για τη δημιουργία μιας Ένωσης Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων», κάτι που θα βοηθήσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και τη διευκόλυνση της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων. Πρόσθεσε επίσης ότι η επίτευξη μιας ενεργειακής και ψηφιακής Ένωσης δεν είναι προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία αλλά βασικές προϋποθέσεις για μια πραγματικά ενοποιημένη αγορά.

Πιστεύω, σημείωσε η κ. Ραουνά, «ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Και μια ισχυρή ενιαία αγορά όχι μόνο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά θα αποτελέσει και τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής μας αυτονομίας».

Η Υφυπουργός τόνισε ότι η πολιτική βούληση υπάρχει και θα πρέπει να φέρει αποτελέσματα. «Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να αναλάβει το μερίδιό του, αξιοποιώντας τις περαιτέρω κατευθύνσεις των ηγετών μας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε καταληκτικά.



Πηγή: ΚΥΠΕ