Στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι συμμετείχε σήμερα, Τρίτη, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, σε παρέμβασή του, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ συμφωνούν στην ανάγκη συνεργασίας για την οικοδόμηση ενός ενεργειακού συστήματος που να είναι ασφαλές, προσιτό και ικανό να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης.

Προστίθεται ότι ο κ. Δαμιανός ανέφερε, επίσης, ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζεται αδιάκοπα για ουσιαστικά αποτελέσματα σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις και άλλες πρωτοβουλίες στην ατζέντα της Ένωσης, ενώ τόνισε την ανάγκη σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων των Κρατών Μελών, καθώς και του δικαιώματός τους να καθορίζουν τα εθνικά τους μείγματα ενέργειας.

Με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση πηγών στην ΕΕ, αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται, εξήγησε, μέσω συνδυασμού ανανεώσιμων πηγών και πυρηνικής ενέργειας, για την οποία όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται η ειρηνική χρήση, με πλήρη διαφάνεια και υψηλά πρότυπα ασφαλείας, ενώ επεσήμανε, παράλληλα, την ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές, ευέλικτα δίκτυα και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε η Ενεργειακή Ένωση να είναι αποτελεσματική, βιώσιμη και ικανή να στηρίζει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και προσιτή ενέργεια για όλους τους πολίτες.

Συμπληρώνεται ότι το απόγευμα ο Υπουργός Ενέργειας θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της TotalEnergies και εκπροσώπους του συμβουλευτικού οίκου Beicip-Franlab, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει σε δείπνο που θα παραθέσει για τους συμμετέχοντες της Συνόδου Πυρηνικής Ενέργειας ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο κ. Δαμιανός επιστρέφει στην Κύπρο αύριο, Τετάρτη, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ