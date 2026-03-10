Η Ελλάδα δεν είναι χώρα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά θεωρεί πως είναι στρατηγικό λάθος για την Ευρώπη η απόρριψη της και εξετάζει το ενδεχόμενο συμπερίληψης της στο μείγμα της εθνικής ενεργειακής της πολιτικής. Αυτά τόνισε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνοντας τον λόγο στο σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια η οποία διοργανώνεται στο Παρίσι.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας υπενθύμισε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε προσφύγει στην πυρηνική ενέργεια ήδη από τη δεκαετία του 70 πλην όμως έκανε άλλες επιλογές εξασφαλίζοντάς πηγές ενέργειας σε καλές τιμές. Αναφερόμενος στα σημερινά δεδομένα ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή και επισήμανε ότι είναι ένας κράτος εξαγωγέας ηλεκτρισμού.

Αναφερόμενος ωστόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει ανάγκη την πυρηνική ενέργεια και χαιρέτισε την επιλογή της Γαλλίας να επενδύσει εδώ και δεκαετίες στην αύξηση της πυρηνικής της ισχύος. Χώρες που εγκατέλειψαν την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας τώρα επιστρέφουν σε αυτήν, τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας πως και η Ελλάδα ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα και να εξετάσει την συμπερίληψη της πυρηνικης ενέργειας στο μείγμα της ενεργειακής της πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει ένας αντικειμενικός, ουδέτερος και μη ιδεολογικός διάλογος που θα λαμβάνει υπόψη του την επιστημονική έρευνα την καινοτομία και την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καταλήγοντας ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας επισήμανε και τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη διεθνή ναυτιλία, μειώνοντας τις παραγωγές διοξειδίου του άνθρακα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα ενος κοινού, αποτελούμενου από τους εκπροσώπους 41 κρατών, αρκετοί εκ των οποίων είναι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς επίσης και από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και θεσμικών επενδυτών.



Πηγή: ΚΥΠΕ