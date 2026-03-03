Μήνυμα ψυχραιμίας και αυξημένης επαγρύπνησης έστειλε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, στον απόηχο των αναφορών πολιτών για εκρήξεις και ιπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό, αλλά και των περιστατικών με drones που φέρονται να είχαν στόχο τις Βρετανικές Βάσεις.

Ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι για το βράδυ της προηγούμενης ημέρας δεν υπήρξε καμία επίσημη αναφορά για περιστατικό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως τόνισε, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή και στενή παρακολούθηση όλων των δεδομένων, ενώ τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυξημένα. Απηύθυνε, παράλληλα, έκκληση προς τους πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών, αναγνωρίζοντας ότι οι ανησυχίες είναι εύλογες, αλλά υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποφυγής φημών.

Αναφερόμενος στο σύστημα 112, διευκρίνισε ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης λειτουργεί κανονικά, ενώ σε ό,τι αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού, εξήγησε ότι μετά από σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες – στις οποίες υπήρξαν και ζητήματα προσφοροδότησης – ο στόχος είναι να τεθεί πλήρως σε λειτουργία μέχρι το φετινό καλοκαίρι, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα. Όπως είπε, πρόκειται για ένα εργαλείο με αποδεδειγμένη χρησιμότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί προτεραιότητα.

Σε σχέση με τα drones, ο Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι οι αναφορές αφορούν περιστατικά στη Βρετανική Βάση την Κυριακή το βράδυ, καθώς και δύο drones που καταρρίφθηκαν την επόμενη ημέρα. Επανέλαβε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Λετυμπιώτης επισήμανε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν σε χαμηλό ύψος και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ταχύτητας, γεγονός που δημιουργεί επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες. Όπως σημείωσε, ακόμη και κράτη με ιδιαίτερα προηγμένα αμυντικά συστήματα αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον άμεσο εντοπισμό και την αναχαίτισή τους. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή που λήφθηκαν τα αυξημένα μέτρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι αρχικά υπήρξαν δημόσιες δηλώσεις πως οι Βρετανικές Βάσεις δεν θα χρησιμοποιούνταν για επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη σύρραξη. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν είχε αποσαφηνιστεί εξαρχής ότι οι διευκολύνσεις που θα παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο προς τις ΗΠΑ δεν αφορούσαν τις βάσεις στην Κύπρο. Η διευκρίνιση αυτή, όπως είπε, δόθηκε επισήμως την επόμενη ημέρα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που – κατά την κυβέρνηση – αναδεικνύει την ανάγκη για σαφή και έγκαιρο συντονισμό.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη επανεξέταση της συνθήκης που διέπει το καθεστώς των Βάσεων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση δεν αποκλείεται τίποτα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως προτεραιότητα αποτελεί η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και η διαρκής αξιολόγηση των μέτρων από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε και στην παρουσία ελληνικών μέσων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι τέσσερα F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και δύο φρεγάτες βρίσκονται ή αναμένονται στο νησί, αποκλειστικά στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Μία εκ των φρεγατών διαθέτει δυνατότητες anti-drone, με στόχο τη συνδρομή στην επιτήρηση και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας. Εξελίξεις αναμένονται και σε σχέση με ενδεχόμενη συνδρομή από τη Γαλλία, με τις τελικές διευθετήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναφορικά με την προέλευση των drones, ο Εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ενδείξεις για το σημείο εκκίνησής τους, τόσο για τα πρόσφατα περιστατικά όσο και για εκείνα της Κυριακής, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι την πλήρη επαλήθευση των στοιχείων.

Εκτενής συζήτηση έγινε και στο Εθνικό Συμβούλιο, όπου – όπως ανέφερε – αξιολογήθηκαν τα περιστατικά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η εκτίμηση που διαμορφώθηκε είναι ότι τα μέτρα κρίνονται αναγκαία και επαρκή, με πρώτο μέλημα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί για τις διπλωματικές επαφές με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες, καθώς και για τις προετοιμασίες επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κάλεσε εκ νέου τους Κύπριους που βρίσκονται στο εξωτερικό να εγγραφούν στην πλατφόρμα Connect2CY του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα επικοινωνίας και οργάνωσης επαναπατρισμού όταν καταστεί εφικτό. Παραδέχθηκε ότι, λόγω του κλεισίματος εναέριων χώρων στην ευρύτερη περιοχή, οι άμεσες μετακινήσεις δεν είναι προς το παρόν εφικτές, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες με εταίρους.

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια περιοχή διαχρονικής γεωπολιτικής αστάθειας και ότι η τρέχουσα κρίση είναι πρωτοφανής σε ένταση. Τόνισε, όμως, πως η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί άριστες σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, επιδιώκοντας έναν ρόλο σταθεροποιητικό και ανθρωπιστικό. «Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η στάση της χώρας βασίζεται στη συνέπεια, τη διπλωματική υπευθυνότητα και την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

