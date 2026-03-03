Καταγραφή πολίτη σε βίντεο που έστειλε στοο Road Cy Report φέρεται να αποτυπώνει ύποπτη αναχαίτιση drone στα ανοιχτά της Λεμεσού.

Βίντεο που λήφθηκε στις 00:58 τα ξημερώματα της 3ης Μαρτίου 2026 στη Λεμεσό φαίνεται να καταγράφει φωτεινό εναέριο αντικείμενο πάνω από τη θαλάσσια περιοχή, το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με αναφορές για δραστηριότητα αναχαίτισης στην ευρύτερη περιοχή.

Το οπτικό υλικό, τραβηγμένο από κατοικημένη ζώνη, δείχνει ένα έντονα φωτισμέανo ατικείμενο να κινείται σε απόσταση πάνω από τα ανοιχτά.







Σε κανάλια στο Telegram γίνεται λόγος για 2 ιρανικά Drones από Ιράν που επιχείρησαν να πλήξουν βρετανικές βάσσεις









Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη φύση του, ωστόσο τις τελευταίες ώρες πολλοί χρήστες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κάνουν λόγο για διάφορες εκρήξεις που ακούνται από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ορισμένοι ισχυρίζονται πως πρόκειται για θόρυβο από την ανταλλαγή πυραύλων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Αναφορές για «εκρήξεις» στη Λάρνακα δεν έχουν επιβεβαιωθεί



Κάποιες αλλες αναφορές εδώ και ώρα κάνουν λόγο για εκρήξεις σε Λάρνακα και Δεκέλεια χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για κάποιο περιστατικο. H Αστυνομία με την οποία επικοινώνησε η Kathimerni κατά τις 2:00 π.μ καθησυχάζει το κοινό μετά από ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφεραν ότι ακούστηκαν «εκρήξεις» στην περιοχή της Λάρνακας, με κατοίκους να κάνουν λόγο για ισχυρό κρότο.





Παρόμοιους ισχυρισμους είχε και και η Mirror επικαλούμενη τοπικές πηγές



