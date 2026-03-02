Έντονη πολιτική διάσταση προσλαμβάνει το βίντεο που δημοσίευσε ο ευρωβουλευτής και influencer Φειδίας Παναγιώτου, αναφορικά με επίθεση με drone από το Ιράν κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι.

Στο μήνυμά του, ο ευρωβουλευτής αναφέρει ότι «η Κύπρος χτυπήθηκε από το Ιράν», τονίζοντας πως η Κύπρος αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επισημαίνει, μια επίθεση σε έδαφος κράτους-μέλους θα πρέπει να θεωρείται επίθεση κατά ολόκληρης της ΕΕ.

«Είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε και περιμένουμε μια επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνίες με Ευρωπαίους ηγέτες, ασκώντας πίεση για μια σαφή και ενιαία στάση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ οφείλει να στείλει το μήνυμα πως «κανείς δεν πρέπει να τα βάζει με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Φειδίας εκφράζει την ελπίδα να επικρατήσει η ειρήνη, λέγοντας «ο Θεός να ευλογεί όλους και ας ελπίζουμε ότι η ειρήνη θα έρθει».

