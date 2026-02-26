Την κατακύρωση προσφοράς για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών στον Μακάρειο Νοσοκομείο ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, μετά το τέλος συνεδρίας της Επιτροπής, σημειώνοντας πως στο τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες.

Πρόσθεσε ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει τεθεί και θα δοθεί και γραπτώς, περί τα τέλη Ιουλίου του 2027 η νέα μονάδα θα είναι έτοιμη για λειτουργία.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δίπλαρος είπε ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε καθυστερήσει εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που υπήρχαν με τον προηγούμενο εργολάβο.

«Σήμερα ο ΟΚΥΠΥ έχει προχωρήσει και έχει κατακυρώσει την νέα προσφορά σε νέο εργολάβο με τον ίδιο αρχιτέκτονα. Η υπογραφή των συμβολών, όπως μας έχει λεχθεί, θα γίνει τις επόμενες δύο εβδομάδες και τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, αναμένονται να ξεκινήσουν επιτέλους οι εργασίες για την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών, που τόσο έχουμε ανάγκη», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το κόστος του έργου θα αγγίξει τα €10 εκατομμύρια, ποσό που έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ που κατατέθηκε σήμερα στην Επιτροπή, και, σύμφωνα με τα μέλη της, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.

Ο κ. Δίπλαρος συμπλήρωσε ότι συνεχίστηκε σήμερα και η συζήτηση στην Επιτροπή του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Όπως σημείωσε, ολοκληρώνεται την ερχόμενη την Πέμπτη η κατ’ άρθρον συζήτηση και οδεύει και αυτό το νομοσχέδιο ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

