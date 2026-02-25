Ο δικηγόρος του Φειδία Παναγιώτου τοποθετήθηκε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, αναφορικά με τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από την εφαρμογή «Agora», μετά και τις δηλώσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρίας Χριστοφίδου.

Αρχικά ανέφερε ότι, ο Φειδίας τελικά είχε δίκιο όταν έφερε το κράνος την προηγούμενη φορά στην εκπομπή.

Σχολιάζοντας το γενικότερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, έκανε λόγο για έντονη πολιτική αντιπαράθεση, σημειώνοντας ότι «όλοι μιλάνε για τον Φειδία και μάλιστα με αρνητικό τρόπο, όμως ο ίδιος δεν επιτίθεται σε κανέναν». Όπως ανέφερε, προσθέτοντας με νόημα ότι ο Φειδίας Παναγιώτου «είναι έτοιμος για αυτόν τον πόλεμο».

«Δεν υπάρχει καμία διαπιστωμένη παραβίαση»

Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης και την επιστολή που εστάλη σχετικά με την εφαρμογή, ο νομικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει καμία διαπιστωμένη παραβίαση της νομοθεσίας».

Εξήγησε ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από το μηχανισμό της ΕΕ, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και από συμπληρωματική κυπριακή νομοθεσία οργανωτικού και διαδικαστικού χαρακτήρα.

Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα «χρησιμοποιείται για πολιτική έκφραση και πολιτική συμμετοχή» και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, τα πολιτικά δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση, «κάτι που υπάρχει στην πλατφόρμα».

Αναφορά σε ευρωπαϊκή εποπτεία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Ο δικηγόρος αποκάλυψε ότι η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας είχε γνωστοποιηθεί από τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, ενώ υπήρξαν και συμπληρωματικές ενημερώσεις τον Νοέμβριο.

Όπως υποστήριξε, η αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή «δεν έχει ζητήσει ούτε έκθεση αντικτύπου (DPIA), ούτε θεώρησε ότι πρόκειται για επεξεργασία υψηλού κινδύνου, ούτε ζήτησε την αναστολή της λειτουργίας». Μάλιστα, επικαλέστηκε διατύπωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι «we only have some small remarks».

«Φαίνεται ότι από νομικής πλευράς δεν υπάρχει μη μετριασμένος υψηλός κίνδυνος που να δικαιολογεί μια τόσο δραστική ενέργεια όπως η αναστολή», σημείωσε.

«Δεν πρόκειται για πιστοποιητικό έγκρισης, αλλά για θεσμικό διάλογο»

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο υπάρχει έγκριση από ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ίδιος διευκρίνισε:

«Για να είμαστε δίκαιοι, δεν πρόκειται για certificate έγκρισης. Οι Αρχές λειτουργούν μέσα από διαβούλευση και διάλογο. Επεμβαίνουν όταν διαπιστωθεί παραβίαση και οι αποφάσεις τους πρέπει να είναι αιτιολογημένες, αναλογικές και αναγκαίες».

Τόνισε, επίσης, ότι κάθε απόφαση οφείλει να σταθμίζει το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως «το άρθρο 10 για την ελευθερία της έκφρασης και το άρθρο 11 για την πολιτική οργάνωση».

«Στόχος δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η διευκρίνιση»

Αναφερόμενος στη σχέση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων, υπογράμμισε ότι υπάρχει «πλήρης θεσμική διαβούλευση και διάλογος».

«Ο στόχος δεν είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Ο στόχος είναι να διευκρινιστεί ότι όλα είναι εντάξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν δοθεί απαντήσεις στα ερωτήματα της Επιτρόπου και έχει κατατεθεί ακόμη και συμπληρωματική έκθεση αντικτύπου.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προχώρησαν σε αναστολή ορισμένων λειτουργιών, παρότι – όπως είπε – δεν θεωρούσαν ότι ήταν νομικά αναγκαίο. «Το κάναμε ως ένδειξη καλής θέλησης. Δεν είναι στόχος μας να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με την Επίτροπο».

Ψηφοφορία για υποψηφίους αρχές Μαρτίου

Τέλος, έγινε αναφορά και στην επικείμενη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μέσω της πλατφόρμας, η οποία – όπως δήλωσε – αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου.

«Θα ψηφίσει ο κόσμος ποιους θέλει για υποψηφίους και δεν περιορίζεται στα μέλη του κόμματος. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει», σημείωσε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ζήτημα θα επιλυθεί σύντομα: «Ευελπιστώ ότι η Επίτροπος θα χειριστεί το θέμα με αναλογικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή συνεργασία που έχουμε επιδείξει, ώστε να κλείσει γρήγορα και να μην εργαλειοποιείται στη δημόσια συζήτηση».

