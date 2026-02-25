Το Κίνημα Οικολόγων, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε την ανησυχία του, αναφορικά με τις εξαφανίσεις γατών οι οποίες παρατηρήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Με βάση την ίδια ανακοίνωση, το φαινόμενο με τις εξαφανίσεις, εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα σε παγκύπρια βάση. Την ίδια ώρα, οι Οικολόγοι καλούν τις αρχές να συνεχίσουν τη πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης για να εξακριβωθούν τα αίτια των εξαφανίσεων, αλλά και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Οικολόγοι αναφέρουν ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, αγνοεί επιστολές που αποστέλλονται από το Κίνημα για τα θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων.

Να σημειωθεί ότι Κίνημα Οικολόγων θα προβεί σε διαμαρτυρία έξω από το Αρχηγείο Αστυνομίας Λευκωσίας, σήμερα η ώρα 2:30μμ.

Αυτούσια η ανακοίνωση των Οικολόγων:

«Στήριξη στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, έξω από το Αρχηγείο Αστυνομίας, στις 14:30, σε σχέση με την υπόθεση των εξαφανισμένων γατιών, εκφράζουν το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος. Πρόκειται για υπόθεση που καταγγέλθηκε στις 22/1/2026 και, μέχρι και σήμερα, τα γατάκια εξακολουθούν να αγνοούνται.



Κατανοούμε απόλυτα την ανησυχία των εθελοντών που φρόντιζαν καθημερινά τα ζώα. Καλούμε τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίσουν, χωρίς καθυστέρηση, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, μέχρι να διακριβωθεί η τύχη των ζώων και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.



Δυστυχώς, υπάρχουν πληροφορίες για συνεχείς εξαφανίσεις γατών παγκύπρια, γεγονός που είναι άκρως ανησυχητικό.



Για το ζήτημα αυτό, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Σταύρος Παπαδούρης, έχει ήδη αποστείλει επίσημη επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, με την οποία ζητεί την άμεση και πλήρη διερεύνηση των περιστατικών, την εντατικοποίηση των ερευνών και ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των αρμόδιων Αρχών.



Ως Οικολόγοι εκφράζουμε παράλληλα την διαμαρτυρία μας γιατί ο αρχηγός της Αστυνομίας κ. Αρναούτης φαίνεται να αγνοεί της επιστολές που του αποστέλλει το Κίνημα για τα θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων. Ακόμα περιμένουμε την διερεύνηση της υπόθεσης με την κακοποίηση της χελώνας στην παραλία της Χλώρακας. Να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να ξεχαστούν οι υποθέσεις αυτές και θα ζητούμε πειστικές απαντήσεις.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στέκεται μαζί με όλους τους φιλόζωους και θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό όλων των ζώων της Κύπρου».







