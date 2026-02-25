Στην επαρχία Λάρνακας βρέθηκε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, όπου είχε συνάντηση με κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι, όπως ανέφερε, βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης λόγω της εξάπλωσης του αφθώφους πυρετού που πλήττει τις μονάδες τους.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα «αγωνιούν για τα ζώα τους, για το βιος και τη ζήση τους», ζητώντας άμεση καθοδήγηση και ουσιαστική στήριξη από το κράτος.





Έκκληση για άμεση ενημέρωση και σαφή πρωτόκολλα

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού, τονίζοντας την ανάγκη για επίσημη και ξεκάθαρη ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους σχετικά με τις διαδικασίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθηθούν.

«Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ποια μέτρα απαιτούνται και να δοθούν σαφείς οδηγίες προς όλους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής πολλές ενέργειες έγιναν με πρωτοβουλία των ίδιων των παραγωγών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

«Ό,τι δεν έγινε έγκαιρα, να γίνει τώρα και σωστά»

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε ότι υπήρξαν έγκαιρες προειδοποιήσεις, οι οποίες –όπως άφησε να εννοηθεί– δεν αξιοποιήθηκαν στον βαθμό που έπρεπε. «Ό,τι δεν έγινε έγκαιρα, πρέπει να γίνει έστω τώρα και σωστά», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε θέμα αποζημιώσεων και συγκεκριμένου σχεδίου στήριξης, ζητώντας να μην παγιδευτούν οι διαδικασίες στη γραφειοκρατία. Όπως σημείωσε, οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται άμεσες και πρακτικές λύσεις, ώστε να μπορέσει ο τομέας να σταθεί ξανά στα πόδια του.

«Η πρωτογενής παραγωγή συνδέεται με την επισιτιστική ασφάλεια»

Η κ. Δημητρίου διαβεβαίωσε ότι ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, προκειμένου να προστατευθεί ο πρωτογενής τομέας.

«Η προστασία της πρωτογενούς παραγωγής συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας και συνιστά εθνικό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.