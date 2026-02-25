Ασκώντας την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος έχει θέσει τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία.

Υπογράμμισε ακόμη πως η Κύπρος παραμένει «προσηλωμένη στην προώθηση της ευρείας στήριξης της Ένωσης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας, της οικονομικής στήριξης, των προσπαθειών ανοικοδόμησης και των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Ουκρανίας».

Ο κ. Δαμιανός είπε πως ότι τα κράτη-μέλη συγκεντρώθηκαν «στη μνήμη των θυμάτων, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς όσους συνεχίζουν να υποφέρουν και με ανανεωμένο αίσθημα ευθύνης για την προάσπιση των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις επί του πεδίου, σημειώνοντας ότι «τις τελευταίες εβδομάδες γίναμε μάρτυρες περαιτέρω επιθέσεων μεγάλης κλίμακας κατά της κρίσιμης ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας». Ανέφερε ότι «τα πλήγματα αυτά έχουν στερήσει από αμάχους την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό — ιδίως κατά τους σκληρούς χειμερινούς μήνες», ενώ «νοσοκομεία, σχολεία και άλλες βασικές υπηρεσίες έχουν υποστεί σοβαρές διαταραχές». Τέτοιες ενέργειες, υπογράμμισε, «βαθαίνουν μια ήδη οξεία ανθρωπιστική κρίση και επιτείνουν περαιτέρω τα δεινά του άμαχου πληθυσμού».

Eπεσήμανε ότι «για την Κύπρο, μια χώρα που συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και κατοχής, οι αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες. Είναι υπαρξιακές». Οι αρχές αυτές, πρόσθεσε, «εδράζονται στη δική μας ιστορία και στη σταθερή μας προσήλωση στο διεθνές δίκαιο».

O κ. Δαμιανός επανέλαβε «τη σαφή και διαχρονική στήριξη" της Κύπρου "στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της», υπενθυμίζοντας ότι «η υποχρέωση όλων των κρατών να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς τάξης» και «δεν είναι ούτε επιλεκτική ούτε υπό όρους».

Είπε πως σε ευθυγράμμιση με το «Ψήφισμα 2774 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τίτλο “Path for Peace”, καθώς και με το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης A/RES/ES-11/7, “Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine”», η Κύπρος «επαναβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας αξιόπιστης, αρχών και βιώσιμης ειρήνης», εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στο φετινό ψήφισμα «Support for a Lasting Peace in Ukraine».

Χαιρετίζοντας «τις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στην προώθηση της διαδικασίας», υπογράμμισε ότι «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή της Ουκρανίας». Ταυτόχρονα, τόνισε ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπης» και ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, συνεπώς, θεμιτό ρόλο στις συζητήσεις που αφορούν τη δική της αρχιτεκτονική ασφάλειας».

Ως προς το ζήτημα της λογοδοσίας, τόνισε ότι «κάθε ειρήνη πρέπει επίσης να περιλαμβάνει λογοδοσία», τονίζοντας «τη σημασία της διασφάλισης ευθύνης για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» και «την εξασφάλιση της ασφαλούς επιστροφής των Ουκρανών παιδιών που έχουν μεταφερθεί ή απελαθεί παρανόμως». Επεσήμανε ότι «η προστασία των δικαιωμάτων τους και η επανένωσή τους με τις οικογένειές τους παραμένει επείγουσα ανθρωπιστική επιταγή».

Κλείνοντας διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος «στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της», δεσμευόμενη να «συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και να υπερασπίζεται μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, όπου η κυριαρχία και η ασφάλεια κάθε κράτους, χωρίς εξαίρεση, γίνονται πλήρως σεβαστές».

Πηγή: ΚΥΠΕ