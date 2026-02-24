Τη σταθερή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία επανέλαβε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο του Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Υπογράμμισε ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή στη στήριξή της προς την Ουκρανία, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία εντείνονται τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και αυξάνονται οι ανθρωπιστικές ανάγκες. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει το ζήτημα ως κορυφαία προτεραιότητα.

Η κα. Ραουνά ανακοίνωσε ότι υιοθετήθηκαν επισήμως οι κανονισμοί για το δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία και το Μέσο Διευκόλυνσης για την Ουκρανία. Όπως ανέφερε, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, υπέγραψε σήμερα τις σχετικές νομοθετικές πράξεις μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Υφυπουργός τόνισε ότι το δάνειο, ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής δυνατότητας της Ουκρανίας, ώστε να συνεχίσει τη γενναία της αντίσταση σε έναν πόλεμο που προκάλεσε η Ρωσία. Ανέφερε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τη βεβαιότητα που θα προσφέρει αυτό το δάνειο, ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να επιτύχει μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. «Ως Προεδρία, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο μας ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό με όλα τα στοιχεία του πλαισίου του δανείου», πρόσθεσε.

Υπενθύμισε ότι η σχετική απόφαση λήφθηκε ομόφωνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.

Αναφερόμενη στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, σημείωσε ότι οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της Ουκρανίας, τη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά, το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και τη μετανάστευση. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε, θα δοθεί στην ανταγωνιστικότητα και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός, στη σημερινή συζήτηση, τέθηκαν ζητήματα όπως το «28ο καθεστώς», οι επενδύσεις, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, οι τιμές της ενέργειας, η διαφοροποίηση του εμπορίου και η μείωση στρατηγικών εξαρτήσεων. Δήλωσε ότι ο στόχος είναι η επίτευξη ουσιαστικής προόδου το 2026, ενώ στο ίδιο πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί και η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η κα. Ραουνά δήλωσε ότι οι ηγέτες θα εξετάσουν τον Μάρτιο τις εξελίξεις επί του πεδίου, καθώς και τις στρατιωτικές, πολιτικές και διπλωματικές διαστάσεις, ενώ θα συζητηθούν οι χρηματοδοτικές, τεχνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας. «Οι ηγέτες θα συζητήσουν τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη και περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία», συμπλήρωσε.

Για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ανέφερε ότι στόχος της Προεδρίας είναι η προώθηση των εργασιών για την κατάρτιση διαπραγματευτικού πακέτου με ενδεικτικά ποσά έως το τέλος της θητείας της. Όπως είπε, οι τεχνικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την παρουσίαση ισορροπημένου διαπραγματευτικού πλαισίου τον Ιούνιο του 2026.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σχετικό γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή της Κομισιόν, κατά το οποίο παρουσιάστηκε η αποστολή και οι προτεραιότητες του Κέντρου για το 2026.

Τόνισε ότι για την Κυπριακή Προεδρία, η προστασία της δημοκρατίας αποτελεί σαφή πολιτική προτεραιότητα. «Το γεγονός ότι αυτή είναι η δεύτερη ειδική συζήτηση, αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουμε στην προώθηση της ευρωπαϊκής ασπίδας δημοκρατίας, με συνεκτικό και λειτουργικό τρόπο, σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή πακέτου συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, με στόχο την εμβάθυνση και διεύρυνση των διμερών σχέσεων, σε τομείς όπως η ηλεκτρική ενέργεια, η υγειονομική ασφάλεια και η ασφάλεια τροφίμων, καθώς και η ενίσχυση ευκαιριών για ερευνητές και φοιτητές μέσω προγραμμάτων της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, η Υφυπουργός ερωτώμενη για το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, απάντησε πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια η ΕΕ έχει παράσχει συνολικά πάνω από 190 δισεκατομμύρια ευρώ σε στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ όπως σημείωσε, η πορεία αυτής της στήριξης δεν υπήρξε εύκολη, δεδομένων των προκλήσεων που προέκυπταν σε κάθε φάση.

Αναφερόμενη στο νέο πακέτο κυρώσεων, η κα. Ραουνά τόνισε ότι πρόκειται για ένα εκτεταμένο μέτρο, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένα καινοτόμα στοιχεία και ότι η διαβούλευση για την ολοκλήρωσή του θα συνεχιστεί ως ζήτημα προτεραιότητας.

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Προστασίας των Καταναλωτών, Μάικλ ΜακΓκράθ, τόνισε την ανάγκη συνέχισης της στήριξης προς την Ουκρανία και ενίσχυσης της δημοκρατικής ανθεκτικότητας στην ΕΕ.

Ο κ. ΜακΓκράθ σημείωσε ότι συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία και τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό, διασφαλίζοντας παράλληλα λογοδοσία, δικαιοσύνη και διαρκή ειρήνη. Όπως ανέφερε, το θέμα συζητήθηκε από τον Επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, με τους Υπουργούς, ενόψει του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως επισήμανε, στην ημερήσια διάταξη περιλήφθηκαν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ανταγωνιστικότητα, οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και η μετανάστευση.

Ο Επίτροπος ανέφερε ότι στις δικές του συνομιλίες με τους Υπουργούς συζητήθηκε η πρόταση για τη δημιουργία του 28ου καθεστώτος, ως μέρος της στρατηγικής της Κομισιόν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Όπως δήλωσε, το προτεινόμενο πλαίσιο αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων που προκύπτουν από τον κατακερματισμό των εθνικών εταιρικών δικαίων, διευκολύνοντας την ίδρυση, ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων στην ενιαία αγορά. Επισήμανε ότι η σχετική πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί στο Σώμα των Επιτρόπων τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τον μη βίαιο εξτρεμισμό, τη ξένη επιρροή και τη διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση, με έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς αυτούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. ΜακΓκράθ στη δημοκρατία και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δημοκρατικά συστήματα, επισημαίνοντας φαινόμενα όπως επιθέσεις σε υποδομές, χρήση αυτοματοποιημένων λογαριασμών για τη διάδοση παραπλανητικών αφηγημάτων, εκμετάλλευση εγκληματικών δικτύων και απόπειρες παρέμβασης σε εκλογικές διαδικασίες.

Ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι τον περασμένο Νοέμβριο ξεκίνησε η «Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία» και ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα. Όπως ανέφερε, το Κέντρο θα λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών κατά της δημοκρατίας, σε συμπληρωματικότητα με υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας για τις Εκλογές και το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (RAS) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS).

Όπως ανέφερε, για το 2026 συμφωνήθηκαν ως προτεραιότητες η εκπόνηση εγχειριδίου για την ενίσχυση ανθεκτικών εκλογικών διαδικασιών, η κατάρτιση ενωσιακού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ξένης παρέμβασης και της παραπληροφόρησης, καθώς και η δημιουργία πλατφόρμας ενδιαφερόμενων φορέων για ανταλλαγή πληροφοριών. Σημείωσε ότι προτεραιότητα θα αποτελέσει επίσης η ενίσχυση ικανοτήτων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ενώ εκφράστηκε στήριξη για συνεργασία με υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Ο κ. ΜακΓκράθ διευκρίνισε ότι το Κέντρο θα καλύπτει ευρύ φάσμα ζητημάτων δημοκρατικής ανθεκτικότητας, πέραν της παραπληροφόρησης, και ανακοίνωσε τη διοργάνωση δύο πάνελ πολιτών με αντικείμενο την ετοιμότητα και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η επίσημη έναρξη του Κέντρου σηματοδοτεί τη βούληση της ΕΕ να ενισχύσει τη συλλογική της απάντηση απέναντι σε απειλές κατά της δημοκρατίας, με συντονισμένη δράση μεταξύ κρατών μελών και θεσμικών οργάνων.

Σε ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υιοθέτηση του 20ού πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, ο Επίτροπος τόνισε την ανάγκη να βρεθεί «δρόμος προς τα εμπρός» ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Όπως σημείωσε, οι συζητήσεις για την εφαρμογή του 20ού πακέτου θα συνεχιστούν.

Ανέφερε επίσης ότι ο διάλογος και η διαβούλευση συνεχίζονται με την Ουγγαρία και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη.

