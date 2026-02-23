Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η αναφορά του Προέδρου του ΕΛΑΜ Χρίστου Χρίστου στο πρόσωπο του Γλαύκου Κληρίδη, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να κάνει λόγο για προκλητική και υποκριτική απόπειρα καπηλείας της ιστορικής του παρακαταθήκης.

Αυτούσια η ανακοινωση του ΔΗΣΥ:

Είναι τουλάχιστον προκλητικό και βαθιά υποκριτικό πολιτικοί εκφραστές και ιδεολογικοί απόγονοι νεοναζιστικών μορφωμάτων, όπως το ΕΛΑΜ, να επιχειρούν να οικειοποιηθούν την πολιτική και ιστορική παρακαταθήκη του Γλαύκου Κληρίδη.

Ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε διαχρονικός υπερασπιστής της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου και των θεμελιωδών αξιών του κράτους δικαίου. Πολέμησε με συνέπεια και θάρρος τις ακραίες ιδεολογίες και τον διχαστικό λόγο που τραυμάτισαν τον τόπο μας.

Η απόπειρα σύνδεσης του ονόματός του με πολιτικούς χώρους που εκφράζουν ή ανέχονται τέτοιες αντιλήψεις δεν συνιστά απλώς ιστορική στρέβλωση. Συνιστά προσβολή της μνήμης και της διαδρομής του.

Ο σεβασμός στην ιστορική αλήθεια είναι αδιαπραγμάτευτος. Όμως το παράρτημα της Χρυσής Αυγής αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν έχει όρια στην καπήλευση και τον καιροσκοπισμό.

Διαβάστε επίσης: Κόμπος: Εργαζόμαστε για συναίνεση στο 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας