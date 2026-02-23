Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση στο 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος προσερχόμενος το πρωί της Δευτέρας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στις Βρυξέλλες.

Στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του, ο Κόμπος υπογράμμισε ότι, παρά τη βαρύτητα όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην Ουκρανία, ενόψει και της τέταρτης επετείου από τη ρωσική εισβολή. Όπως ανέφερε, «αύριο συμπληρώνονται τέσσερα σκοτεινά χρόνια από τη ρωσική πράξη επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας». Μια επιθετικότητα, σημείωσε, «που συνεχίζεται και που έχει συγκλονίσει την ήπειρό μας». Τόνισε, παράλληλα, τη στάση και τις θυσίες του ουκρανικού λαού, λέγοντας ότι «η Ουκρανία επέδειξε ανθεκτικότητα και έχει θυσιάσει πάρα πολλά – αυτό είναι αξιοθαύμαστο και ηρωικό».

Αναφερόμενος στον ρόλο της ΕΕ στη μελλοντική διαπραγματευτική διαδικασία, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι «ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάνει πολλά, μπορούμε όμως να κάνουμε πολύ περισσότερα – ξεκινώντας από το πώς μπορούμε να βρεθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση ώστε αυτό να καταστεί δυνατό».

Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Κύπρος, ως χώρα που έχει βιώσει εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, στηρίζει πλήρως το Κίεβο, δηλώνοντας ότι «η Κύπρος, η ίδια θύμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, στέκεται πλήρως στο πλευρό της Ουκρανίας, της εδαφικής της ακεραιότητας και της κυριαρχίας της». «Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επαναλάβει ότι παραμένει ακλόνητα στο πλευρό της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κόμπος στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι «το 20ό πακέτο κυρώσεων είναι ένα φιλόδοξο και ισχυρό πακέτο, με καινοτόμα στοιχεία». Δυστυχώς, είπε, «δεν βρισκόμαστε ακόμη στη θέση να έχουμε συναίνεση». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας. «Ως Προεδρία θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την Επιτροπή και με τα κράτη μέλη ώστε αυτό να καταστεί δυνατό. Δεν θα είναι εύκολο, ποτέ δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσουμε», επισήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το Συμβούλιο Ειρήνης και τη συμμετοχή στο ΣΕΥ του Βούλγαρου πρώην διπλωμάτη του ΟΗΕ Νικολάι Μλαντένοφ που επέλεξε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να διευθύνει το Συμβούλιο Ειρήνης, ο Κόμπος ανέφερε ότι υπάρχει ήδη απευθείας και τακτική συνεργασία. Όπως είπε, «έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές με τον κ. Μλαντένοφ. Εκπροσωπεί την εκτελεστική πλευρά του Συμβουλίου Ειρήνης».

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα και μόνο σχέδιο σε ισχύ και πρέπει να είμαστε σε άμεσο διάλογο μαζί του – γι’ αυτό και ζητήσαμε την πρόσκληση και τη συμμετοχή του σήμερα», είπε.

Σχετικά με την πρόοδο στο σχέδιο των 20 σημείων, είπε ότι έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος. «Είναι σημαντικό η ΕΕ να είναι παρούσα σε αυτόν τον διάλογο, να ακούει πώς μπορεί να βοηθήσει και να βρίσκει τρόπους στήριξης με συντονισμένο τρόπο», σημείωσε.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Λευκωσία συμμετέχει ενεργά εδώ και καιρό, λέγοντας ότι «έχουμε καταθέσει διάφορες ιδέες και προτάσεις, προσπαθώντας να συνδράμουμε σε ένα ζήτημα που είναι κομβικής σημασίας για την περιοχή αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια συνολικά».

Σε ερώτηση για τις συζητήσεις περί εντολής σε εκπρόσωπο της ΕΕ ώστε να ξεκινήσει απευθείας διάλογο με τη Ρωσία, ο κ. Κόμπος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τη δημόσια διαχείριση του ζητήματος. Όπως ανέφερε, «ενημερώθηκα νωρίτερα σήμερα για τις δηλώσεις αρκετών συναδέλφων μου [κατά την έλευση τους στο ΣΕΥ] και είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις». Πρόσθεσε ότι, κατά την εκτίμησή του, «πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει πρώτα να συζητηθεί ιδιωτικά και κεκλεισμένων των θυρών, πριν μετατραπεί σε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης».

«Στο τέλος της ημέρας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε αυτά τα ζητήματα», σημείωσε. «Υπάρχουν πολλές ευαισθησίες και διαφορετικές προσεγγίσεις και οφείλουμε να εργαστούμε όλοι μαζί με έναν στόχο: πώς μπορούμε να στηρίξουμε την Ουκρανία και συνολικά τη διαπραγματευτική διαδικασία», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ