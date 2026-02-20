Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδη, στο οποίο γίνεται λόγος για «αδικαιολόγητη αδράνεια της Κυβέρνησης» σε θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων, κατέθεσαν σήμερα τα δυο συνεργαζόμενα κόμματα, Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και Πράσινο Κόμμα Κύπρου, μαζί με τις οργανώσεις, Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας των Ζώων και Πράσινη Ασπίδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προεκλογικές δεσμεύσεις και ειδικά το Κεφάλαιο 7 για την ευημερία των ζώων, παραμένουν ανεφάρμοστες. «Αυτό δεν είναι απλώς ασυνέπεια, είναι θεσμική αδιαφορία», δηλώνει το Κόμμα για τα Ζώα, προσθέτοντας πως απαιτεί άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής δεσμεύσεων και δημόσια λογοδοσία.

«Η διεθνής εικόνα μιας χώρας δεν κρίνεται από τίτλους και προεδρίες, αλλά από τις πράξεις της στο εσωτερικό. Το υπόμνημα πρέπει να ληφθεί σοβαρά — και τώρα είναι η στιγμή για πράξεις, όχι άλλες υποσχέσεις», αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ