Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) αποτελεί κέντρο αναφοράς που προσφέρει λύσεις στους συνανθρώπους μας, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε δήλωσή του μετά την επίσκεψή του στο Ινστιτούτο, κατά την οποία ξεναγήθηκε στους χώρους του Ινστιτούτου και παρακάθισε σε σύσκεψη με τη Διεύθυνση του Ινστιτούτου.

«Η σημερινή μου επίσκεψη στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου έχει απλώς επιβεβαιώσει το πολύ υψηλό επίπεδο της επιστημονικής γνώσης που κατέχει, διαθέτει και προσφέρει στους πολίτες της Κύπρου και όχι μόνο αυτό το πολύ σημαντικό Ινστιτούτο», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας. «Πρόκειται για κέντρο αναφοράς, το οποίο έχει καταφέρει να συνδυάσει την κλινική πτυχή μαζί με την έρευνα και να προσφέρει λύσεις πολύ δύσκολες σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι τις έχουν ανάγκη», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο κ. Χαραλαμπίδης διαβεβαίωσε ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πλήρως το σημαντικό έργο που επιτελείται εδώ και πολλές δεκαετίες από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ενώ συνεχάρη θερμά τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και τη διεύθυνση και το προσωπικό του Ινστιτούτου, «οι οποίοι με αφοσίωση προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους προς συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους, προς συνανθρώπους μας, οι οποίοι τις έχουν ανάγκη».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Δρ Λεωνίδας Φυλακτού, δήλωσε ότι ο Υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ενημερώθηκε για όλες τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τις υπηρεσίες προς τους ασθενείς, τα ερευνητικά προγράμματα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τη Μεταπτυχιακή Σχολή του Ινστιτούτου. «Όλα καταλήγουν με επίκεντρο τον ασθενή και την προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, ο κ. Φυλακτού ευχαρίστησε το Υπουργείο Υγείας και γενικότερα την κυπριακή Κυβέρνηση εκ μέρους του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για τη διαχρονική στήριξη, «που κάνει το Ινστιτούτο ικανό έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει την καλύτερη ιατρική φροντίδα προς τους ασθενείς».



Πηγή: ΚΥΠΕ