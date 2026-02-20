Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην πράσινη μετάβαση, με έμφαση πλέον στην εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών, υπογράμμισε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, κατά την επίσκεψή της στο Λύκειο Λατσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, μιλώντας στο αμφιθέατρο του σχολείου, όπου είχε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με τους μαθητές, η κ. Παναγιώτου ανέδειξε ότι η Πράσινη Συμφωνία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για ένα βιώσιμο μέλλον, ενώ εξήρε τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ενεργού συμμετοχής των νέων, καθώς και τον ρόλο της νέας γενιάς στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα «Σχολεία–Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EPAS), με επίκεντρο την Πράσινη Συμφωνία, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδραστική συζήτηση με τους μαθητές, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα και ανέπτυξαν προβληματισμούς γύρω από την κλιματική αλλαγή, την πορεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις προκλήσεις που βιώνουν ως νέοι πολίτες», αναφέρεται. Μεταξύ άλλων, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στην πράξη και τις προκλήσεις για την Κύπρο.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο και ότι το κρίσιμο ζητούμενο σήμερα είναι η εφαρμογή του, με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Τόνισε ότι η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια φιλόδοξη αλλά αναγκαία στρατηγική, σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται για μια ατζέντα πολυτέλειας, αλλά για μια συλλογική υποχρέωση απέναντι στο παρόν και στο μέλλον».

Απαντώντας σε ερωτήματα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η Υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της ανακύκλωσης, αλλά και στις προκλήσεις της λειψυδρίας, παρουσιάζοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό που βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ανάπτυξη υποδομών, όπως οι αφαλατώσεις, τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα και τη συγκράτηση της ζήτησης μέσω εξοικονόμησης.

Σε σχέση με τον αγροτικό τομέα, κατόπιν σχετικής ερώτησης μαθητή, σημείωσε ότι οι γεωργοί βιώνουν πιο έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής παρέχονται κίνητρα για επενδύσεις σε βιώσιμες και καινοτόμες πρακτικές, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Κατά την επίσκεψή της, η Υπουργός περιηγήθηκε στον σχολικό αμπελώνα και γνώρισε από κοντά τις δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της βιοποικιλότητας, συζητώντας με τους μαθητές για τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και την ενεργό συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η Υπουργός συνεχάρη τόσο τους μαθητές όσο και τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου για το έργο τους και για την ενεργό και πρότυπη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα EPAS, καθώς και σε δράσεις Erasmus+ με επίκεντρο το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Τόνισε, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες καλλιεργούν την κριτική σκέψη και ενισχύουν τη διαμόρφωση ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών, επισημαίνοντας ότι το Λύκειο Λατσιών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης εκπαίδευσης που συνδέει τη γνώση με την πράξη και αναδεικνύει μια νέα γενιά που διαμορφώνει περιβαλλοντική συνείδηση και εξελίσσεται σε δημιουργό της αλλαγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ