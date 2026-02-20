Στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση μιας «φιλόδοξης και ανοικτής» ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, υπογράμμισαν η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραούνα, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Εμπόριο και την Οικονομική Ασφάλεια, Maroš Šefčovič, στη συνάντησή την Πέμπτη στη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας, στη Λευκωσία, την Πέμπτη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Επιτρόπου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του Maroš Šefčovič στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται υπό την Κυπριακή Προεδρία και περιλάμβανε ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα εμπορικής πολιτικής που βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στόχος της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, αναφέρεται, «είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανθεκτικότητας και του γεωπολιτικού ρόλου της ΕΕ σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον».

Όπως αναφέρεται, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ΕΕ-Αυστραλίας, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συνάντηση, καταλήγει η ανακοίνωση, επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση για προώθηση των σχετικών φακέλων και για επίτευξη απτών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Πηγή: ΚΥΠΕ