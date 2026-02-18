Η Ελεγκτική Υπηρεσία αυτή τη στιγμή δεν διερευνά οτιδήποτε για το Δήμο Πάφου και έχει ενώπιόν της μόνο καταγγελίες τις οποίες και αξιολογεί, δήλωσε ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου. Τόνισε ότι αν εντοπιστεί οτιδήποτε, τότε ''όλα θα είναι στο φως''.

Μιλώντας στα ΜΜΕ μετά την επίδοση, την Τετάρτη, της Ετήσιας Έκθεσης της Υπηρεσίας για τα έτη 2024-2025 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Ελεγκτής είπε ότι "αυτή τη στιγμή δεν διερευνούμε κάτι και δεν θέλω να πω κάτι πριν αξιολογήσουμε".

"'Έχουμε κάποιες καταγγελίες, θα έχω και κάποιες συναντήσεις με ανθρώπους που ζήτησαν να με δουν για να αναφέρουν κάποια πράγματα για τον Δήμο Πάφου. Αφού λάβω αυτές τις καταγγελίες και τις αξιολογήσουμε θα κρίνουμε πότε και ποιους ελέγχους θα κάνουμε στο Δήμο Πάφου", εξήγησε.

Ξεκαθάρισε ότι "αν δεν έχουμε οποιαδήποτε ευρήματα πρώτα δεν θα ήθελε να σχολιάσω οτιδήποτε άλλο", υπενθυμίζοντας ότι αυτή είναι μια πρακτική για όλους τους ελεγχόμενους.

"Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, αν εντοπίσουμε κάτι τότε όλα θα είναι στο φως", σημείωσε.

Επίσης ο Ελεγκτής είπε ότι υπήρχε προγραμματισμός για να ελεγχθούν δύο Δήμοι στη Λεμεσό που ήταν υψηλού κινδύνου και τώρα "ίσως γίνει αναπροσαρμογή, θα το δούμε με τους συναδέλφους".

Ρωτήθηκε επίσης αν υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν αναφερθεί οποιεσδήποτε καταγγελίες ή υπάρχουν εκθέσεις στα συρτάρια από τον προκάτοχό του.

"Όχι, το τι έχω ενημερωθεί είναι ότι η τότε καταγγελία ήταν στην Αστυνομία Πάφου. Κληθήκαμε να συμβάλουμε κοινοποιώντας τα ευρήματα μας που κάναμε έλεγχο. Δόθηκαν τα ευρήματα και η υπόθεση ακολούθησε την πορεία, μέσω της Αστυνομίας Πάφου, η οποία, από ότι έχω ενημερωθεί, την έρευνα που είχε κάνει την διερεύνηση που είχε κάνει, [αυτή] βρίσκεται στο Γενικό Εισαγγελέα", εξήγησε.

Απάντησε επίσης ότι δεν γνωρίζει γιατί δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ευρήματα της έρευνας τότε από τον προκάτοχό του.

Ενεργειακά- Προβληματισμοί Προέδρου

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε στις δηλώσεις του ότι με τον Πρόεδρο συζήτησε και τα ενεργειακά και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα διάφορα έργα.

Είπε ότι δεν μπήκαν στις λεπτομέρειες για το Βασιλικό ή το καλώδιο και τόνισε ότι το κράτος επενδύει σε αυτούς τους οργανισμούς με προσωπικό και με διευθυντές που έχουν την ευθύνη όχι μόνο να σχεδιάσουν, αλλά να πάρουν και το ρίσκο και την ευθύνη των αποφάσεων τους και να προχωρήσουν.

"Η ελεγκτική υπηρεσία ελέγχει, δεν εκτελεί. Εμείς αναδεικνύουμε τους προβληματισμούς μας. Ίσως πούμε κάποιες εισηγήσεις σε γενικότερο πλαίσιο. Το πώς ακριβώς όμως θα λύσουν το πρόβλημα είναι [θέμα τους]", εξήγησε.

Συγκεκριμένα για το Βασιλικό είπε ότι έχουν γίνει αρκετές μελέτες και "θεωρώ ότι είμαστε πολύ πίσω, μια απαράδεκτη κατάσταση την αναγνωρίζει την κατάσταση και ο Πρόεδρος και από ό,τι μου έχει πει δρομολογούνται κάποιες ενέργειες τις οποίες όμως δεν συζητήσαμε σήμερα".

Διπλασιασμός εκθέσεων, απροειδοποίητοι έλεγχοι και μείωση ταλαιπωρίας πολιτών

Ο Ελεγκτής είπε ότι είμαστε σε μία έντονη περίοδο αλλαγών για να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί και πιο στοχευμένοι.

Είπε επίσης ότι πιθανώς το 2026 να διπλασιαστεί ο αριθμός των εκθέσεών τους.

"Συζητήσαμε [με τον Πρόεδρο] και νομίζω υπάρχει ένας κοινός προβληματισμός όσον αφορά κάποιες υπηρεσίες του κράτους που παρουσιάζουν προβλήματα, που θα έλεγα δυσκολεύουν το κράτος", ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση ο ΓΕ είπε ότι στους 15 μήνες που βρίσκεται στο πηδάλιο της Υπηρεσίας έχει κατασταλάξει σε ό,τι αφορά τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κράτος "και γι΄αυτό και προσπαθούμε να είμαστε στοχευμένοι στους ελέγχους μας, οπωσδήποτε δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω τα μεγάλα έργα του κράτους που αρκετά έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστούν κάποια πράγματα", ανέφερε.

"Δεν γίνεται κάποια πράγματα στο Βασιλικό, με το καλώδιο, και κάποια άλλα έργα που έχουν παγοποιηθεί. Με προβληματίζουν και κάποιες υπηρεσίες που ταλαιπωρούν τον πολίτη. Χθες είχαμε την έκθεση για το Κτηματολόγιο, σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε ότι οι συνάδελφοι στα τμήματα δεν δουλεύουν ή δεν προσπαθούν, όμως τα αποτελέσματα, κάποια αποτελέσματα, μιλάνε από μόνα τους, καθυστερήσεις για 7-10 χρόνια", ανέφερε.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι πρόκειται για μια κατάσταση που δεν είναι αποδεκτή ούτε μάλλον και για τους συναδέλφους που εργάζονται εκεί, λέγοντας ότι υπάρχουν οι τρόποι και τα εργαλεία για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και για να μειώνονται χρόνο με το χρόνο οι καθυστερήσεις.

Ανέφερε ότι για πρώτη φορά εισήχθησαν και έλεγχοι ποιότητας και αύριο θα δημοσιοποιηθεί έκθεση για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών στο οποίο πήγαν απροειδοποίητα σε ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

"Για πρώτη φορά κάνουμε αιφνίδιους ελέγχους, απροειδοποίητους και υπό κάλυψη για να δούμε τι βιώνει ο πολίτης και να βάλουμε αυτή την ευγενική πίεση", ανέφερε.

Σε ερώτηση σε ποιες υπηρεσίες εντοπίζονται τα κυριότερα προβλήματα εκτός από το Κτηματολόγιο απάντησε ότι πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν την επαφή με τον πολίτη και εκεί που ο πολίτης αναμένει εξυπηρέτηση, όπως ο ευαίσθητος τομέας της υγείας "και θα είμαστε απαιτητικοί στα θέματα υγείας".

Σε ερώτηση πώς σχολίασε ο Πρόεδρος το γεγονός ότι θα διπλασιάσουν τις εκθέσεις τους, ο Ελεγκτής είπε πως τον ρώτησε αν χρειάζονται άλλα μέσα για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

"Αναφέρθηκε στον έλεγχο των οικονομικών που θα γίνουν σημαντικές αλλαγές τώρα στο Γενικό Λογιστήριο και χρειάζεται ενίσχυση της ομάδας εκεί. Και ακόμη εκατό άτομα να έχουμε θα τα αξιοποιήσουμε γιατί θέλουμε να είμαστε παντού, αλλά να είμαστε και λογικοί και παραγωγικοί", ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι η δουλειά τους είναι να βοηθήσουν το κράτος και να αναδεικνύουν όσες περισσότερες αδυναμίες έχει που είναι φυσιολογικό να έχει. "Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε [τις αδυναμίες], να βάλουμε την ευγενική πίεση στις υπηρεσίες και στην εκτελεστική εξουσία. Πιστεύουμε ότι όσο περισσότερα αναδείξουμε τόσο περισσότερα προβλήματα θα επιλυθούν και τόσο περισσότερο ο πολίτης θα βοηθηθεί", ανέφερε ο Ελεγκτής.

Σε σύντομη τοποθέτηση στο γραφείο του παραλαμβάνοντας την έκθεση ο ΠτΔ ευχαρίστησε τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον συνεχάρη λέγοντας ότι η ΕΥ είναι ένας σημαντικός πυλώνας στην προσπάθεια διόρθωσης διαφόρων καταστάσεων και αυτός είναι ο στόχος.

Είπε ότι στοχεύουν σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό και σε ανάληψη πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί το δίκτυ προστασίας για αποφάσεις του δημοσίου τομέα. Χαρακτήρισε επίσης την ΕΥ συνεργάτη και συνοδοιπόρο στην κοινή προσπάθεια για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κράτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ