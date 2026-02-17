Επανέρχεται με νέα του ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Αυτή τη φορά αναφέρεται στην καταγγελία σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Δήμου.

Όπως σημειώνει, «όταν δεν πετυχαίνει η πρώτη κατασκευή, επιστρατεύεται η επόμενη. Όταν μια κατηγορία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, «ανακαλύπτεται» μια νέα».

Παράλληλα, σημειώνει πως «έχουν ήδη ολοκληρωθεί, υποβληθεί και αποσταλεί στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας οι εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις και για το 2024».

Τονίζει ότι ο Δήμος Πάφου, είναι ο μοναδικός Δήμος με εξελεγμένους λογαριασμούς μέχρι και το 2024, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων παρουσιάζει εκκρεμότητες που φθάνουν μέχρι και το 2016.