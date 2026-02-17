Σαφείς οδηγίες στους επικεφαλής Τμημάτων του Δήμου Πάφου να ανταποκριθούν σε κάθε πρόσκληση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να παραδώσουν οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κατέχουν σε σχέση με τις διερευνώμενες υποθέσεις που αφορούν τον εν αργία Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος, έδωσε ο Αντιδήμαρχος και Δημαρχεύων της πόλης Άγγελος Ονησιφόρου, υπενθυμίζοντας τους ότι κάτι τέτοιο αποτελεί υποχρέωση τους, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Δήμου Πάφου Δρ. Χρίστο Χρίστου.

Ο κ. Χρίστου σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως δόθηκαν οδηγίες να διευκολυνθεί το έργο των αρχών που στόχο έχουν να διερευνήσουν όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, όπως λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ή και μέλη της Αστυνομίας που θα επισκεφτούν τον Δήμο.

Οι οδηγίες είπε, είναι σαφείς και αυτό θα πράξουν. Ερωτηθείς εάν έχουν μεταβεί λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στον Δ. Πάφου ο κ. Χρίστου ανέφερε πως ακόμη δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο αλλά από την ενημέρωση που έτυχε ο Δημαρχεύων, σύντομα αναμένεται κλιμάκιο το οποίο στόχο έχει να διερευνήσει κάποιες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και πιθανόν και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις διαδικασίες που ακολουθούν στον Δήμο.

Ο Δρ. Χρίστου ανέφερε εξάλλου πως το απόγευμα της Δευτέρας συνεδρίασε η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου και Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου.

Η χθεσινή ολομέλεια, είπε, ξεκίνησε με σύντομη ομιλία του δημοτικού συμβούλου του ΑΚΕΛ Κώστα Δίπλαρου με αφορμή την επιστολή παραίτησης του από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς ωστόσο, όπως εξήγησε ο Δρ Χρίστου, να συμμετάσχει ουσιαστικά στην συζήτηση των θεμάτων της ολομέλειας. Στην επιστολή που υπέβαλε, όπως είπε, με διαμαρτυρία εξέφρασε την διαφωνία του με το συγκεκριμένο άρθρο του περί Δήμων Νόμου λέγοντας πως είναι με σύμβαση στην εκπαίδευση και δεν είναι σε μόνιμη θέση. Η παραίτηση του είναι ωστόσο, όπως είπε, δεδομένη και αναμένεται η αντικατάσταση του από τον Ιωακείμ Αγαθαγγέλου. Στην χθεσινή σύσκεψη της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Αγαθαγγέλου δεν συμμετείχε εν αναμονή του επίσημου διορισμού του, συμπλήρωσε.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Δ. Πάφου συζητήθηκαν και άλλα θέματα τεχνικής και επαγγελματικής φύσεως, όπως η αντικατάσταση των θέσεων που είχε ο εν αργία Δήμαρχος στις διάφορες επιτροπές. Είπε πως μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να αντικατασταθεί από τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Ονησιφόρου, εκτός από τις επιτροπές στον ΕΟΑ και στον ΧΥΤΑ, τα συμβούλια των οποίων αποτάθηκαν στον Υπουργό Εσωτερικών για σχετική γνωμάτευση, κατά πόσο δηλαδή δύναται να αντικατασταθεί από τον Δημαρχεύοντα ή αν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.

Επίσης, συνέχισε, με εισηγήσεις των Δημοτικών Συμβούλων οι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Προσωπικού, οι οποίες «ουσιαστικά υπολειτουργούσαν για διάφορους λόγους», μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να συνεχίσουν εντατικά τις συνεδριάσεις τους για να καλύψουν αρκετά θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Είπε ακόμη πως τέθηκε προς συζήτηση να περιοδεύσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε όλα τα υπό εξέλιξη έργα που βρίσκονται τώρα στα δημοτικά όρια Πάφου έτσι ώστε να ενημερωθούν επί τόπου για την πορεία των έργων το τι υπολείπεται και ενδεχομένως κατά την περιοδεία να εντοπίσουν και τυχόν άλλα έργα που θα εισηγηθούν να προγραμματιστούν για το μέλλον.

Πρόσθεσε ακόμη πως συζητήθηκαν και άλλα διαδικαστικά θέματα αλλά και το θέμα της πλήρωσης της θέσης του μαέστρου της ορχήστρας του Δ. Πάφου που δημιουργήθηκε με την συμμετοχή του Δημοτικού Γραμματέα Θέμη Φιλλιπίδη, που συμμετείχε στην διαδικασία επιλογής ενώ βρισκόταν σε προαφυπηρετική άδεια. Έτσι αποφασίστηκε να επαναληφθεί η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης με την αντικατάσταση του αφυπηρετήσαντος Δημοτικού Γραμματέα με την αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέα ώστε να μην υπάρχει κανένα διαδικαστικό πρόβλημα στο μέλλον, όπως ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ