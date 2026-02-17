Στα €186,35 εκατ. ανήλθαν οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Κύπρο το 2024, αντιστοιχώντας στο 0,56% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, υπό την Στέλλα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για το 2024 δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2026, βασισμένος στα στοιχεία δαπανών που υπέβαλαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πίνακας καταγράφει το πραγματικό ύψος των ενισχύσεων, τον προσανατολισμό τους και τη νομοθετική βάση εφαρμογής των σχετικών μέτρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι κρατικές ενισχύσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία αντιστοιχούν στο 0,11% του συνόλου των ενισχύσεων σε ενωσιακό επίπεδο. Καταγράφεται αύξηση της στήριξης προς προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, κυρίως στους τομείς της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ σημαντικό μερίδιο δαπανών κατευθύνθηκε στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές. Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία αποτέλεσαν οι άμεσες επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις επιτοκίου.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνολικές κρατικές ενισχύσεις ανήλθαν περίπου στα €168 δισ. το 2024, εκ των οποίων το 90% αφορούσε μέτρα στήριξης προτεραιοτήτων της Ένωσης και το 10% αντιμετώπιση απρόβλεπτων οικονομικών κλυδωνισμών. Το ποσό είναι μειωμένο σε σύγκριση με το 2023, όταν οι ενισχύσεις ανήλθαν σε €203 δισ., καθώς συνεχίστηκε η σταδιακή κατάργηση μέτρων που συνδέονταν με την πανδημία COVID-19 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόστηκαν μέσω Απαλλακτικών Κανονισμών αντιστοιχούσαν στο 87% των συνολικών μέτρων, αν και οι δαπάνες παρουσίασαν μείωση σε σχέση με προηγούμενα έτη. Συνολικά, οι κρατικές ενισχύσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 0,94% του ΑΕΠ της ΕΕ. Οι συχνότερες μορφές ενίσχυσης ήταν οι άμεσες επιχορηγήσεις και τα φορολογικά μέτρα, ενώ οι εγγυήσεις και τα δάνεια μειώθηκαν ελαφρώς.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος εξακολουθεί να υστερεί στη χρήση των Απαλλακτικών Κανονισμών σε σχέση με άλλα κράτη μέλη, παρά τις προσπάθειες του Γραφείου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για την ενίσχυση της αξιοποίησής τους από τις αρμόδιες αρχές μέσω ενημέρωσης και καθοδήγησης.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων αναδεικνύει επίσης τη στρατηγική στροφή των κρατών μελών προς τη βιωσιμότητα. Οι ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας ανήλθαν σε €68,82 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 45% των ενισχύσεων για προτεραιότητες της ΕΕ. Παράλληλα, οι ενισχύσεις στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές ανήλθαν σε €10,43 δισ., η αλιεία και υδατοκαλλιέργεια σε περίπου €213 εκατ., η έρευνα και καινοτομία σε €14,16 δισ. και η περιφερειακή ανάπτυξη σε €13,42 δισ.

Όπως αναφέρεται, η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία καθιστά σαφή την ανάγκη για την εξεύρεση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ, αφενός, της μέριμνας, για να ανασχεθούν οι οικονομικές επιπτώσεις σε περιόδους κρίσεων και, αφετέρου, της επιταγής να διατηρηθεί ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, συνιστώσες που αναδεικνύουν τη σημασία των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις Κρατικές Ενισχύσεις για το έτος 2024 είναι διαθέσιμος στον σχετικό σύνδεσμο.

