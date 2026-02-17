Στην πρώτη του δημόσια δήλωση προέβη ο δήμαρχος Λευκονοίκου, Πιερής Γυψιώτης, ο οποίος έχει τεθεί σε αργία.

Ο κ. Γυψιώτης προχώρησε σε τοποθέτηση μέσω ανάρτησης στα ΜΚΔ μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 5 Φεβρουαρίου, να τον θέσει σε αργία στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης που αφορά το πρόσωπό του.

Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές περί εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων, σημειώνοντας στην ανάρτησή του ότι «σε όσες και όσους επέλεξαν να υποκινήσουν αυτή την κατάσταση εις βάρος μου για προσωπικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις, απαντώ με υπομονή: Σύντομα όλα θα ειπωθούν με το όνομά τους και όλα θα έρθουν στο φως».

Αυτούσια η ανάρτηση του κ. Γυψιώτη:

Παρά την προσωρινή περιπέτεια της αργίας μου, η σκέψη και η καρδιά μου παραμένουν στον Δήμο Λευκονοίκου και στους συνδημότες μου. Θέλω να γνωρίζετε ότι περιβάλλω με πλήρη εμπιστοσύνη τον Αντιδήμαρχo Θεοδωρο Χοίρα και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Το έργο που ξεκινήσαμε μαζί συνεχίζεται κανονικά.

Δεσμεύτηκα προσωπικά στον Αντιδήμαρχο και στα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκονοίκου, ότι θα παραμείνω στην πρώτη γραμμή ως βοηθός και σύμβουλος σε οτιδήποτε χρειαστεί. Το Λευκόνοικο και η συμμετοχή μου στα διοικητικά των οργανωμένων συνόλων της κωμόπολής μας είναι η ζωή μου, άλλωστε εκεί ανάλωσα τα μισά χρόνια της ζωής μου και εκεί θα συνεχίσω να προσφέρω για πάντα.

Σας καλώ να στηρίξετε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκονοίκου. Η ισχύς βρίσκεται στην ενότητα.

Ας μην ξεχνάμε: Ο εχθρός είναι απέναντι, στα κατεχόμενα, όχι στις ελεύθερες περιοχές.

Σε όσες και όσους επέλεξαν να υποκινήσουν αυτή την κατάσταση προς το πρόσωπό μου, για προσωπικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις, απαντώ με υπομονή: Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους. Σύντομα θα βγουν όλα στην επιφάνεια.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη. Θα επιστρέψω σύντομα στα καθήκοντά μου, εκεί στο πηδάλιο του Δήμου Λευκονοίκου, για να συνεχίσουμε μαζί τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε