Τιμητικό ορόσημο στην προσπάθεια για περαιτέρω διεθνοποίηση και αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη χώρα αποτελεί η Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στην εκδήλωση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Παράρτημα Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας ιστορικής διαδρομής, καθότι πολλές γενεές Κυπρίων φοίτησαν σε αυτό το πνευματικό φυτώριο, εκ των οποίων αρκετοί κατέκτησαν εξέχουσα θέση στην κοινωνία.

Έκανε ειδική αναφορά στους Κωνσταντίνο Κοιλανιώτη, Μιχαήλ Στιβαρό και Πέτρο Χατζηαργυρού, τρεις φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της ελευθερίας της Ελλάδας στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, αλλά και τους φοιτητές ιατρικής Λουκή Λιασίδη και Βαρνάβα Σιερίφη από την Αμμόχωστο, που έχασαν τη ζωή τους στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν δεκάδες επιφανείς Κύπριοι απόφοιτοι του ΕΚΠΑ όπως ο μετέπειτα Δήμαρχος Λεμεσού Χριστόδουλος Σώζος, που έπεσε στη μάχη του Μπιζανίου για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, ο συμφοιτητής του, φλογερός πολιτευτής και αγωνιστής Νικόλαος Κλεάνθους Λανίτης και ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος και εκδότης Γιώργος Φραγκούδης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στους Κύπριους που δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κάνοντας ειδική αναφορά στον συνταγματολόγο Νικόλαο Ιωάννη Σαρίπολο, θεμελιωτή του δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα, ο οποίος διετέλεσε και κοσμήτορας της Νομικής Σχολής. Μνημόνευσε επίσης τον υιό του, επίσης συνταγματολόγο, Νικόλαο Σαρίπολο, καθώς και τον Σίμο Μενάρδο, κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής και Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

«Η δημιουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο, ενισχύει τον στρατηγικό στόχο μετεξέλιξής της σε περιφερειακό κέντρο Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με σημαντικά, πολυεπίπεδα οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσθέτοντας ότι η δημιουργία του Παραρτήματος συμβάλλει στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού τοπίου στην Κύπρο, ενθαρρύνοντας συνέργειες και συνεργασίες και ταυτόχρονα διευρύνει τις δυνατότητες για περαιτέρω ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη.

«Ως Κυβέρνηση επενδύουμε στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού πεδίου της χώρας και δημιουργούμε το αναγκαίο πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι για την κυβέρνηση η ανώτερη εκπαίδευση προσεγγίζεται ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην εξωστρέφεια των κυπριακών πανεπιστημίων, τα οποία επεκτείνονται στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύοντας τις προοπτικές που διανοίγονται στον τομέα της εκπαίδευσης σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνοποιημένο περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς.

Από την πλευρά του, στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η ενιαία πατρίδα, ο τόπος όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού» και τόνισε ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις σχέσεις του ελληνισμού με την Κύπρο πρέπει συνεχώς να ανοίγονται νέοι δρόμοι για τις επόμενες γενιές.

«Το Παράρτημα Κύπρου καλείται σήμερα να καταστεί σημείο αναφοράς για την πρόοδο, την καινοτομία και τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου», υπογράμμισε.

Για κοινή εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη χαρακτηρίζοντας τη λειτουργία του Παραρτήματος Κύπρου ως κοινή εθνική επιτυχία και επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος γίνονται σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή. «Επιλέγουμε να αλλάξουμε τον κόσμο μέσα από τη γνώση», είπε η κα Ζαχαράκη κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά στην εξωστρέφεια που η Ελλάδα και η Κύπρος δείχνουν στον τομέα της εκπαίδευσης.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ανέφερε ότι η παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο «αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας διαδρομής αδιάλειπτης πνευματικής, επιστημονικής και εθνικής συμπόρευσης» και έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για το Ίδρυμα λέγοντας ότι η ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο «αποτελεί ένα εμβληματικό ορόσημο, το οποίο εγγράφεται στη μακρά ιστορική πορεία του Ιδρύματός μας ως το μεγαλύτερο άλμα διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, εξήρε τη σημασία που έχει για την Κύπρο η παρουσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής όσο και ιστορικής βαρύτητας. Υπογράμμισε παράλληλα τη μακρά παράδοση πνευματικών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κυπριακού Ελληνισμού.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄ συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πολιτική εξωστρέφειας του και επεσήμανε ότι η δημιουργία του Παραρτήματος Κύπρου θα συμβάλει εποικοδομητικά τόσο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και για την κοινωνία σε Κύπρο και Ελλάδα.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ