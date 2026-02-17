Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραστεί το μεσημέρι της Τρίτης σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, για την ίδρυση και τη λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Παράρτημα Κύπρου.

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα είναι εκ των κύριων ομιλητών, θα υποδεχθεί στον χώρο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και οι Πρυτανικές Αρχές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνοδεύεται από τον αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα.

Διαβάστε επίσης: Αυλαία στην υπόθεση Al Jazeera- Σήμερα η ετυμηγορία για Συλλούρη και Τζιοβάνη