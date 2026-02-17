Η δημοσκόπηση του Σίγμα για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αποτυπώνει με σαφήνεια ένα κλίμα βαθιάς απογοήτευσης και οργής απέναντι στο πολιτικό σύστημα, ανέφερε ο Σύμβουλος Πολιτικής Επικοινωνίας Κώστας Ντάλτας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο». Όπως σημείωσε, ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι κανένα από τα υφιστάμενα κόμματα δεν τον αντιπροσωπεύει, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, συνιστά «τεράστια αποτυχία» του πολιτικού συστήματος των τελευταίων δεκαετιών.

Ο κ. Ντάλτας υποστήριξε ότι τα κόμματα δεν κατάφεραν να πείσουν, διότι δεν προχώρησαν σε ουσιαστική αυτοκριτική ούτε ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη του παρελθόντος. Μπορεί οι σημερινές ηγεσίες να μην ευθύνονται προσωπικά για παλαιότερες αποφάσεις, ωστόσο εκπροσωπούν πολιτικούς οργανισμούς που άσκησαν εξουσία επί δεκαετίες και, ως εκ τούτου, οφείλουν να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Αντί αυτού, όπως ανέφερε, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο στελέχη παραδοσιακών κομμάτων να «κουνάνε το δάχτυλο» σε νεότερα ή μικρότερα σχήματα, στάση που χαρακτήρισε ειρωνική.

Κατά την ανάλυσή του, τα λάθη και η ανοχή στη διαφθορά άνοιξαν χώρο σε αντισυστημικές δυνάμεις, οι οποίες επένδυσαν στην αγανάκτηση, στα προβλήματα της καθημερινότητας και στον λαϊκισμό. Στο περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε, ο λαϊκιστικός λόγος ενισχύεται ευκολότερα, γεγονός που επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο.

Σχολιάζοντας τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης, ο κ. Ντάλτα στάθηκε στα υψηλά ποσοστά αρνητικής γνώμης για το σύνολο σχεδόν των πολιτικών αρχηγών. Όπως είπε, πρόκειται για ένα εκτεταμένο φαινόμενο που δεν περιορίζεται στην Κύπρο, αλλά παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς. Η διάχυτη απογοήτευση συνδέεται με την αίσθηση ότι οι πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών δεν έδωσαν πειστικές λύσεις ούτε καλλιέργησαν αισιοδοξία.

Αναφερόμενος στην εικόνα συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης φαίνεται να ανακάμπτει δημοσκοπικά μετά από μια περίοδο έντασης, ενώ ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσιάζει ένα έντονα πολωμένο προφίλ, με περιορισμένο αλλά ιδιαίτερα συμπαγές πυρήνα υποστηρικτών και ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά αρνητικών απόψεων. Το ποσοστό της θετικής του απήχησης, αν και χαμηλό σε απόλυτους αριθμούς, ενδέχεται –όπως εκτίμησε– να αποδειχθεί επαρκές για κοινοβουλευτική είσοδο, ιδίως αν οι ψηφοφόροι του εμφανιστούν συνεπείς στην κάλπη. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι οι βουλευτικές εκλογές διαφέρουν από τις ευρωεκλογές, καθώς επηρεάζονται και από τοπικά ή προσωπικά κριτήρια, κάτι που μπορεί να αποδυναμώσει μια καθαρά «αντισυστημική» ψήφο διαμαρτυρίας.

Σε ό,τι αφορά την πιθανή κάθοδο της Ειρήνη Χαραλαμπίδου με το πολιτικό σχήμα του κ. Μιχαηλίδη, ο κ. Ντάλτας ανέφερε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ενίσχυε την πολυσυλλεκτικότητα του εγχειρήματος. Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι οι δυνάμεις που επενδύουν κυρίως στη ρητορική κατά της διαφθοράς οφείλουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την οικονομία και το Κυπριακό, καθώς μέχρι στιγμής το πολιτικό τους πρόγραμμα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Ευρύτερα, ο κ. Ντάλτας άσκησε κριτική και στα μεγάλα κόμματα, λέγοντας πως αντί να παρουσιάζουν συγκροτημένα προγράμματα και καθαρές θέσεις, συχνά εγκλωβίζονται σε αντιπαραθέσεις χαμηλού επιπέδου. Όπως υποστήριξε, η υπερβολική «φασαρία» στον δημόσιο λόγο επισκιάζει την ουσία και απομακρύνει τους πολίτες που ζητούν λύσεις και όραμα. Μάλιστα, σχολίασε ότι με τα σημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι εύκολο να παραχθούν προγράμματα σε ελάχιστο χρόνο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για αυθεντικές και τεκμηριωμένες θέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχρονική κυριαρχία των ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, τα οποία –όπως είπε– κυβέρνησαν την Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες και φέρουν ευθύνη για τη σημερινή εικόνα απαξίωσης. Κατά την άποψή του, οι κομματικοί μηχανισμοί όφειλαν να είχαν προχωρήσει σε συλλογική αυτοκριτική και να είχαν ήδη καταθέσει ένα σαφές όραμα για τη χώρα.

Τέλος, σχολιάζοντας την εικόνα των μικρότερων και ιστορικών κομμάτων που εμφανίζονται να μένουν εκτός Βουλής, υποστήριξε ότι πολλοί ψηφοφόροι λειτουργούν με τη λογική του «ρεύματος του νικητή», επιλέγοντας πολιτικές δυνάμεις που φαίνεται να έχουν προοπτική κοινοβουλευτικής παρουσίας. Σε αυτό το περιβάλλον, πρόσθεσε, η απλή και άμεση γλώσσα επικοινωνίας αποδεικνύεται καθοριστική, ιδίως για τις νεότερες ηλικίες που σύντομα θα αποτελέσουν κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο.

Διαβάστε επίσης: Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα– Οριακή πρωτιά ΑΚΕΛ