Σε κλίμα έντονης δυσφορίας και πολιτικής απαξίωσης κινούνται οι πολίτες, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Prime Consulting για το ΣΙΓΜΑ και την εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές»

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παγκύπρια το διάστημα 6–14 Φεβρουαρίου 2026, με δείγμα 1.000 ατόμων και στατιστικό σφάλμα ±3%.

Κυρίαρχο συναίσθημα η απογοήτευση

Το 58% δηλώνει ότι το κυρίαρχο συναίσθημα για την πολιτική είναι η απογοήτευση (από 54% τον Σεπτέμβριο 2025), ενώ η οργή καταγράφεται στο 12% και η αβεβαιότητα στο 14%. Η ελπίδα περιορίζεται μόλις στο 5%.

Αρνητική κατεύθυνση σε κρίσιμους τομείς

Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση σε βασικούς τομείς:

Κυπριακό: 64% λάθος

Οικονομία: 52% λάθος

Καταπολέμηση διαφθοράς: 85% λάθος

Καταπολέμηση εγκληματικότητας: 76% λάθος

Λειτουργία θεσμών: 75% λάθος

Μοναδικός τομέας με σχετική ισορροπία η διεθνής παρουσία, όπου το 57% κρίνει σωστή την πορεία.

Πρόεδρος και Βουλή με χαμηλές επιδόσεις

Η συνολική ικανοποίηση από το έργο του Προέδρου ανέρχεται μόλις στο 27%, ενώ το 72% δηλώνει «όχι και τόσο/καθόλου» ικανοποιημένο.

Αντίστοιχη εικόνα και για τη Βουλή, με 73% αρνητική αξιολόγηση και μόλις 25% θετική.

Στη συνολική γνώμη για τον Πρόεδρο, το 57% έχει αρνητική άποψη, έναντι 33% θετικής.

Πολιτικοί αρχηγοί: Περισσότερες αρνητικές γνώμες

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί καταγράφουν περισσότερες αρνητικές από θετικές γνώμες. Τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικής εικόνας καταγράφονται σε:

Φειδία Παναγιώτου (-76%)

Μάριο Καρογιάν (-72%)

Νίκο Παπαδόπουλο (-66%)

Χρίστο Χριστοδουλίδη (αρνητικές 57%)

Αλλαγή κομματικού χάρτη ζητά το 64%

Το 64% θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή του κομματικού χάρτη, ενώ μόλις το 26% διαφωνεί. Παράλληλα, το 49% εκτιμά ότι η νέα Βουλή θα είναι λιγότερο αποτελεσματική.

Το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τη νέα Βουλή είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς (35%), ενώ ακολουθούν ακρίβεια (16%) και μεταναστευτικό (16%).

Πρόθεση ψήφου: Πρώτο το ΑΚΕΛ

Εάν οι βουλευτικές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου (επί του συνόλου) διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΚΕΛ: 17,0%

ΔΗΣΥ: 16,5%

ΕΛΑΜ: 11,5%

ΑΛΜΑ: 9,5%

ΔΗΚΟ: 6,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 6,0%

ΒΟΛΤ: 2,0%

ΕΔΕΚ: 2,0%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 1,0%

ΔΗΠΑ: 1,0%

Άλλο: 1,0%

Στα έγκυρα, το ΑΚΕΛ φτάνει το 18%, ο ΔΗΣΥ 17,5% και το ΕΛΑΜ 12%.

Αναποφάσιστοι δηλώνουν 13%, ενώ 4% προσανατολίζονται σε αποχή.

Ρευστό σκηνικό και χαμηλή συσπείρωση

Η συσπείρωση κομμάτων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, με τον ΔΗΣΥ στο 53%, το ΑΚΕΛ στο 72%, το ΔΗΚΟ στο 51% και το ΕΛΑΜ στο 67%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετακινήσεις ψηφοφόρων του 2021, με σημαντική ρευστότητα.

Ένα πολιτικό σύστημα υπό πίεση

Τα ευρήματα καταγράφουν βαθιά δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα, υψηλή απαίτηση για αλλαγή και έντονη ρευστότητα ενόψει βουλευτικών 2026.

Η απογοήτευση κυριαρχεί, η διαφθορά αναδεικνύεται σε κορυφαίο ζήτημα και το πολιτικό σκηνικό παραμένει ανοιχτό — με το εκλογικό σώμα να εμφανίζεται πιο απρόβλεπτο από ποτέ.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση:

