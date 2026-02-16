Tο στίγμα της μεγάλης δημοσκόπησης που θα προβληθεί απόψε στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές» στο ΣΙΓΜΑ παρουσίασε ο Γιάννης Καρεκλάς, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα ποσοτικά ευρήματα ενόψει βουλευτικών εκλογών, αλλά κυρίως στα ποιοτικά στοιχεία που, όπως υποστήριξε, «ερμηνεύουν πολλά περισσότερα».

Ο κ. Καρεκλάς εξήγησε ότι η έρευνα σχεδιάστηκε με τρόπο που να αποτυπώνει την πραγματική κατεύθυνση της κοινωνίας, πέρα από γενικόλογες εντυπώσεις. «Αν ρωτήσεις απλώς πού πάει ο τόπος, η αυθόρμητη απάντηση θα είναι ‘στραβά’», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια απάντηση συχνά αντανακλά το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί. Ωστόσο, όταν η αξιολόγηση γίνεται ανά τομέα –εξωτερική πολιτική, οικονομία, εργασία και άλλες πτυχές– τότε, όπως είπε, προκύπτουν διαφοροποιήσεις που οφείλουν να τεθούν «στη σωστή σύγκριση».

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τη στάση του εκλογικού σώματος, θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν η κοινωνία διολισθαίνει σε μια μορφή «πολιτικού αναλφαβητισμού». «Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην κάλπη, που τη λέγαμε γιορτή της δημοκρατίας, χωρίς κριτικό πνεύμα και βάσανο προβληματισμού», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι αν η ψήφος μετατραπεί σε πράξη θυμού, εκδίκησης ή ισοπεδωτικής απαξίωσης, «ουαί και αλλοίμονο τι μας περιμένει».

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ο λαός είναι θυμωμένος και έχει λόγους να είναι, επιρρίπτοντας την κύρια ευθύνη στους πολιτικούς αρχηγούς διαχρονικά. Όπως είπε, από το 1993 –οπότε και ο ίδιος δραστηριοποιείται στον χώρο των δημοσκοπήσεων– μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση η πολιτική ηγεσία δήλωνε ότι «πήρε το μήνυμα», χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή πορείας. «Αντί να πηγαίνουν μπροστά, πήγαιναν μπροστά-πίσω», σχολίασε σκωπτικά, προσθέτοντας ότι πλέον «φτάσαμε στον πάτο».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ως προς το ενδεχόμενο το αποτέλεσμα των εκλογών να παράξει θεσμούς που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας «Βουλής κλόουν και τσίρκου» και ενός Εθνικού Συμβουλίου που δεν θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, εάν η κοινωνία δεν σταθμίσει με νηφαλιότητα την «επόμενη μέρα» των εκλογών.

Σε ό,τι αφορά τη δομή της έρευνας, ο κ. Καρεκλάς ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη από τέσσερις συνολικά δημοσκοπήσεις έως τον Μάιο και ότι χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη καταγράφει την κατεύθυνση της χώρας σε επιμέρους τομείς, το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών και τη συνολική ικανοποίηση από το έργο τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και της Βουλής. Η δεύτερη εξετάζει κατά πόσο η νέα Βουλή θα είναι πιο αποτελεσματική, ποια ζητήματα θεωρούνται προτεραιότητα, αν υπάρχει κόμμα που εκφράζει απόλυτα τους πολίτες και τι τους ενοχλεί στον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων, καθώς και τα κίνητρα της ψήφου, είτε πρόκειται για επιβράβευση είτε για αποδοκιμασία ή διαμαρτυρία. Η τρίτη ενότητα αφορά την πρόθεση ψήφου, τις συσπειρώσεις, τις μετακινήσεις ψηφοφόρων και την προέλευση της στήριξης προς δύο νεοεμφανιζόμενα κόμματα.

Στην αποψινή εκπομπή, πέραν των αναλυτών, θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι έξι κοινοβουλευτικών κομμάτων, με τον κ. Καρεκλά να επισημαίνει ότι όσοι «εκπροσωπούν αυτή την κατάσταση» οφείλουν να βρίσκονται ενώπιον του λαού «για να κρίνουν και να κριθούν». Όπως άφησε να εννοηθεί, τα ευρήματα αναμένεται να προκαλέσουν έντονο διάλογο, καθώς δεν περιορίζονται σε αριθμούς, αλλά αγγίζουν τον πυρήνα της σχέσης κοινωνίας και πολιτικού συστήματος.