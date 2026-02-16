Tην τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη, στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο» για τη ρήξη με τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σχολίασε η ίδια Βουλευτής.

Με ανάρτησή της στο Χ, η κα. Χαραλαμπίδου σχολιάζει συγκεκριμένα τη δήλωση του κ. Λουκαΐδη, ο οποίος ανέφερε «λέει ότι δεχόταν λάσπη, πόλεμο τα τελευταία 11 χρόνια».

Όπως τονίζει η βουλευτής, δεν υπήρξε καμία αναφορά στη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» για «11 χρόνια», αλλά επρόκειτο για τυπογραφικό λάθος.

Μάλιστα τον παροτρύνει να μην διαβάζει μόνο τίτλους και να σχολιάζει, ενώ σημειώνει ότι θα έπρεπε να διαβάσει την παράγραφο στην οποία αναφέρεται στο όνομά του.