Με σαφείς αιχμές, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, τοποθετήθηκε στο «Πρωτοσέλιδο» για τη ρήξη με τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επιχειρώντας να απαντήσει στα όσα η ίδια έχει δημόσια καταγγείλει και να εξηγήσει πώς, κατά το κόμμα του, οδηγήθηκαν οι δύο πλευρές στο οριστικό διαζύγιο.

Αρχικά σημείωσε ότι «μας προκαλεί στεναχώρια αυτή η συζήτηση γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε για 15 χρόνια. Που έχει συνεισφέρει, που είχε την πλήρη στήριξη του ΑΚΕΛ για να κάνει όσα έκανε στους τομείς που είχε δράση. Και εμείς δεν πρόκειται να διαγράψουμε τίποτε από τη θετική προσφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, γιατί είναι προσφορά εντός του πλαισίου του ΑΚΕΛ που έχει καταγραφεί, επειδή είναι σαν να ακυρώνουμε τον εαυτό μας. Όπως συμβαίνει για τον κάθε βουλευτή του ΑΚΕΛ».

Πρόσθεσε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε και την αλήθεια για τη θετική προσφορά και δεν πρόκειται να τη διαγράψουμε και δεν πρόκειται να πάμε στην απαξίωση όπως έχει κάνει με τη συνέντευξή της η Ειρήνη Χαραλαμπίδου της συνολικής της παρουσίας στο κόμμα. Είναι τραγικό. Λέει ότι δεχόταν λάσπη, πόλεμο τα τελευταία 11 χρόνια. Μα για όνομα του Θεού. Ακριβώς το ανάποδο συνέβαινε. Είχε στήριξη και προστασία. Και έχει και συνεντεύξεις που το έλεγε αυτό το πράγμα και η ίδια για το ΑΚΕΛ.

Σημείωσε ότι «το ερώτημα που προκύπτει για τον κάθε σκεπτόμενο πολίτη είναι εάν υπήρχε αυτή η κατάσταση πραγμάτων, γιατί ήταν όλα καλά και Άγια εάν επιτρέπαμε ενάντια στο καταστατικό να συνεχίσει μαζί με το ΑΚΕΛ για τέταρτη θητεία; Καταλαβαίνετε την αντίφαση; Δηλαδή το ΑΚΕΛ, ανεξαρτήτως, κατά την ίδια, λάσπη και πολεμική που δεχόταν, θα ήταν πολύ καλό να συνεχίσει και για τέταρτη θητεία. Αυτό αναδεικνύει ένα βασικό ζήτημα, το οποίο έχουμε δει αλλά δεν είναι ο κανόνας στο ΑΚΕΛ, είναι οι εξαιρέσεις. (Είναι το βασικό ζήτημα) της ασυγκράτητης φιλοδοξίας. Ξέρεις τους κανόνες του παιχνιδιού, ξέρεις ότι δικαιούσαι τρεις θητείες και όταν έρχεται η ώρα να υλοποιηθεί αυτή η πρόνοια του καταστατικού, εσύ θεωρείς ότι θα πρέπει να παραβιαστεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μετράει για σένα είναι η καρέκλα και όχι αυτά για τα οποία δεσμεύτηκες».

Συμπλήρωσε ότι «είπε ότι ο κανόνας είναι άλλος για εμάς. Ξέρετε, έχουμε βουλευτή με μια θητεία, ο οποίος την ώρα που συζητούσαμε τις τελευταίες καταστατικές αλλαγές, πριν τρία χρόνια, ο Χριστόφιας όχι μόνο αποδέχθηκε, στήριξε, υποστήριξε και αγωνίστηκε εντός των σωμάτων για να υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στη βουλευτική ιδιότητα και την ιδιότητα του Επαρχιακού Γραμματέα. Όντας ο ίδιος επαρχιακός γραμματέας, όχι μόνο δεν είχε πρόβλημα, ήταν έντονα υποστηρικτικός στο να υπάρχει το ασυμβίβαστο, το οποίο δεν του επιτρέπει σήμερα να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή. Είναι εκεί βέβαια ηγέτης της επαρχίας μας. Αυτό είναι το ΑΚΕΛ».

Επεσήμανε ότι «λοιπόν νομίζω ότι όσοι έχουμε επωφεληθεί λαμβάνοντας δημόσια αξιώματα από το κόμμα μας, από το κόμμα που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην συμπεριφερόμαστε με αγνωμοσύνη και με αχαριστία και να ξεκινάμε επιθέσεις και να είμαστε και να δηλώνουμε δημόσια ότι θα βρεθούμε απέναντι από αυτό το κόμμα, απέναντι από τον κόσμο της αριστεράς που μας ανέδειξε και μας έκανε αυτό που είμαστε. Είναι λυπηρό. Γιατί αυτό είχε γίνει με την κυρία Χαραλαμπίδου».

Πρόσθεσε ότι «και εδώ είναι που τέλειωσε και η σχέση μας δηλαδή. Της λέγαμε πρέπει να ξεκαθαρίσεις, δεν γίνεται. Βγαίνει ο Οδυσσέας, απαράδεχτος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και σου ζητά να μετακινηθείς, ενώ είσαι εν ενεργεία βουλευτής, στο κόμμα του, ως υποψήφια. Και δεν λες τίποτα. Το αφήνεις ανοιχτό. Το αφήνει ανοιχτό ότι θα βρεθεί απέναντι από το ΑΚΕΛ, απέναντι από τον κόσμο της αριστεράς και δεν το διαψεύδει. Καλά, άμα μου κάνει κάποιος πρόταση για μεταγραφή, εμένα ή σε κάποιο άλλο βουλευτή, πρέπει να το αφήσω ανοιχτό και να δίνω την εντύπωση. Βγαίνει ο κύριος Χασαποπουλος, μιλά για συμφωνία. Και πάλι δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει οτιδήποτε και να διαχωρίσει τη θέση της και να πει ότι δεν πρόκειται να βρεθώ απέναντι από το ΑΚΕΛ. Το αποδεχόμαστε και το ανεχόμαστε και αυτό. Έρχεται η ίδια, στην γνωστή εκπομπή της Κάτιας Σαββά, και λέει ότι της αρέσουν τα «άλματα» χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Και όλοι το ερμηνεύουν, ότι μετακινείται στο ΑΛΜΑ χωρίς να το λέει ξεκάθαρα αλλά έμμεσα».

Εξήγησε ότι «αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ζητήσαμε να τοποθετηθεί. Η κυρία Χαραλαμπίδου ήθελε να μείνει στο ΑΚΕΛ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδος, στο τέλος του Μάρτυ, να έχει αυτή την προστασία και όλα όσα προνόμια έχει ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ και αφού ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική περίοδος στο Μάρτη, την επόμενη μέρα να μας ανακοινώσει με ποιο κόμμα ή με ποιο τρόπο θα είναι οι υποψήφια. Και της είπαμε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται τα ευλοημένα. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις και να μας πεις. Ε, δεν ήθελε. Αρνήθηκε το να τοποθετηθεί. Οπότε είμαστε στο σημείο που είμαστε».

