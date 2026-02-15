Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου εξέδωσε νέα δήλωση σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. Υπογραμμίζει ότι εδώ και μήνες έχει δηλώσει πως δεν ενδιαφέρεται να αποσυρθεί από την πολιτική. Παράλληλα, τονίζει ότι σεβόμενη την κοινοβουλευτική της υπόσταση, ουδέποτε διαπραγματεύτηκε με οποιονδήποτε άλλον πολιτικό σχηματισμό.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Στη μοναδική συνέντευξη που έδωσα και δημοσιεύεται σήμερα 15/2/2026 στον Φιλελεύθερο, μετά την προσβλητική ανακοίνωση ημ. 10/2/2026 και τις ομαδικές επιθέσεις της ηγεσίας του ΑΚΕΛ στα τηλεοπτικά κανάλια, παρέθεσα γεγονότα όπως με συνήθισε ο Κύπριος πολίτης να πράττω.

Απέρριψα συνειδητά πολλές προσκλήσεις για να τοποθετηθώ εκείνες τις μέρες, γιατί πιστεύω ότι η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν και ειδικά τον κόσμο της Αριστεράς.

Ξεκαθάρισα ότι οι προβληματισμοί μου αφορούν μέρος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ. Αν οποιοσδήποτε αμφισβητεί οτιδήποτε από τα λεγόμενα μου στην ουσία του ας το εκφράσει συγκεκριμένα και όχι μόνο θα απαντήσω αλλά και θα στοιχειοθετήσω.

Η αυθαίρετη υπόνοια ότι υπήρχε περίπτωση να με χαροποιεί που κέρδισε τις εκλογές ο Νίκος Χριστοδουλίδης καθίσταται αβάσιμη και η θέση αυτή υποστηρίζεται πλήρως από τις δημόσιες μου τοποθετήσεις και την κοινοβουλευτική μου δράση. Αυτό που υπεύθυνα θα έπρεπε να ρωτάει η ηγεσία του ΑΚΕΛ, είναι αν ο κόσμος της Αριστεράς νιώθει αυτοπεποίθηση που στήριξε έναν υποψήφιο ο οποίος ανοιχτά και κατ’. επανάληψη δίνει πλήρη κάλυψη τις πολιτικές του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό.

Τέλος, σε όλες μου τις σχετικές τοποθετήσεις εδώ και πολλούς μήνες έχω πει ότι δεν ενδιαφέρομαι να αποσυρθώ από την πολιτική και προβληματίζομαι πως θα προχωρήσω., γνωρίζοντας ότι δεν θα είχα την ευκαιρία/δικαίωμα να συνεχίσω με το ΑΚΕΛ.

Σεβόμενη όμως την κοινοβουλευτική μου υπόσταση ουδέποτε διαπραγματεύτηκα οτιδήποτε με οποιονδήποτε σχηματισμό, όπως ανέφερα και σε γραπτή μου ανακοίνωση στις 30/1/2026, και στην Εζεκία Παπαϊωάννου το γνωρίζουν πολύ καλά. Το ερώτημα είναι γιατί έχοντας αυτή τη γνώση επιλέγουν να τοποθετούνται με αυτό τον τρόπο.