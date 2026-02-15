Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ, με αφορμή τη συνέντευξη της Ειρήνη Χαραλαμπίδου στον Φιλελεύθερο.

Το κόμμα κάνει λόγο για αντιφάσεις μεταξύ των σημερινών τοποθετήσεών της και προηγούμενων δηλώσεών της για τη συνεργασία τους, θέτοντας δημόσια ερωτήματα ως προς τη στάση και τις επιλογές της.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Οι εκφράσεις και οι κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ που διατυπώνει η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου στη σημερινή συνέντευξή της στον “Φιλελεύθερο” αντιφάσκουν με όσα η ίδια έλεγε παλαιότερα για το Κόμμα μας. Σε κάθε περίπτωση, εγείρουν ερωτήματα:

- Αν ίσχυαν όλα αυτά που προσάπτει σήμερα στο ΑΚΕΛ -περί πολεμικής και λάσπης- τότε γιατί δήλωνε ότι ήθελε να συνεχίσει και για τέταρτη θητεία μαζί του;

- Μπορεί κάποιος προοδευτικός και σκεπτόμενος πολίτης να θεωρεί -ακόμα και σήμερα- ότι είναι καλύτερα για τον τόπο που το 2023 εκλέγηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Και να δηλώνει δικαιωμένος που δεν εκλέγηκε ο υποψήφιος που στήριξε σύσσωμη η Αριστερά και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας;

- Και κυρίως, είναι λογικό κι έντιμο να είναι κάποιος βουλευτής με ένα κόμμα και την ίδια ώρα να συζητά να κατέλθει υποψήφιος με άλλο κόμμα

