Ο πρόεδρος του κόμματος Αγρονόμος, Ανδρέας Χριστοφή, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Μεσημέρι Και Κάτι του Σίγμα, παρουσιάζοντας το ιδεολογικό υπόβαθρο και τις βασικές θέσεις του νεοσύστατου πολιτικού σχηματισμού «Αγρονόμος».

Αρχικά έγινε αναφορά στο «διαφορετικό» μανιφέστο του κόμματος, το οποίο φέρει τίτλο «Αγρονόμος ή αλλιώς Αγροτικό Εργατικό Κόμμα Λαϊκής Ανόρθωσης με Σοσιαλδημοκρατικό Χαρακτήρα». Ο Χριστοφή εξήγησε πως η ονομασία «Αγρονόμος» αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα από την εποχή του νομοθέτη Σόλων. Όπως ανέφερε, όταν οι αγρονόμοι ενημέρωσαν τον Σόλωνα ότι οι Αθηναίοι χωρικοί ήταν καταχρεωμένοι στους τοκογλύφους, εκείνος προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση για τη διαγραφή των χρεών, μια πράξη που, όπως σημείωσε, «έσωσε τη δημοκρατία».



«Λαϊκά» πέρα από δεξιά και αριστερά

Απαντώντας στο ερώτημα για την ιδεολογική τοποθέτηση του κόμματος στον πολιτικό χάρτη, ο πρόεδρος του Αγρονόμου ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, απορρίπτοντας τη στενή διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. «Αν έχει σημασία το δίπολο αριστερά – δεξιά, εμείς λέμε λαϊκά», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα είναι οργανωμένο με τρόπο που επιτρέπει σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ιδεολογικής αφετηρίας, να εντάσσεται εκεί όπου βρίσκεται «το μεροκάματο, ο κόπος και ο μόχθος του».



Επτά πυλώνες για όλη την οικονομία

Ο Χριστοφή παρουσίασε τη δομή του κόμματος, σημειώνοντας ότι η οικονομία της Κύπρου έχει χωριστεί σε επτά βασικούς πυλώνες, με αφετηρία τον πρωτογενή τομέα και συνέχεια στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και της τεχνολογίας. Στόχος, όπως είπε, είναι να καλυφθεί όλο το φάσμα της κοινωνίας και των επαγγελματικών κλάδων, ώστε κάθε εργαζόμενος να αποκτήσει οργανωμένη φωνή και συλλογική δύναμη διεκδίκησης.



«Λαϊκή επανάσταση» με νομοθετικές τομές

«Δεν ιδρύσαμε το κόμμα για να διαπραγματευτούμε το σημερινό σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά για να δημιουργηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα διασφαλίζουν την ευημερία ανεξαρτήτως κυβερνητικών εναλλαγών. Σε σχετική επισήμανση της δημοσιογράφου περί «νομοθετικής επανάστασης», ο ίδιος απάντησε πως το όραμα είναι «λαϊκή επανάσταση».



Κυπριακό: Πρόταση για δημοψήφισμα στους πρόσφυγες

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο πρόεδρος του Αγρονόμου τόνισε ότι το κόμμα σέβεται και ακολουθεί τις αποφάσεις του Εθνικό Συμβούλιο, καθώς πρόκειται για συλλογικές θέσεις που συμφωνούνται από τα πολιτικά κόμματα. Παράλληλα, παρουσίασε μια πρόταση που, όπως είπε, προέκυψε μέσα από συνελεύσεις με πρόσφυγες: τη διενέργεια δημοψηφίσματος αποκλειστικά μεταξύ των εκτοπισμένων, ώστε να εκφράσουν οι ίδιοι τη βούλησή τους για τη λύση του Κυπριακού προς τον διεθνή παράγοντα. Ο Ανδρέας, διευκρίνισε ότι η πρόταση δεν αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά ειδικά τους πρόσφυγες, αναφέροντας ότι σε σχετικές συνελεύσεις το αίτημα αυτό υποστηρίχθηκε από μεγάλη πλειοψηφία συμμετεχόντων.



«Κανένας συμβιβασμός μέχρι τη νίκη»

Στην εκπομπή διαβάστηκε μέρος του Μανιφέστου του Αγρονόμου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στο συγκεκριμένο καταστατικό του κόμματος αναφέρεται ότι «Δεν ιδρυθήκαμε για να διαχειριστούμε την κοινωνική ανισότητα αλλά να συγκρουστούμε με αυτή. Κανένας συμβιβασμός με την ολιγαρχία και την κρατική γραφειοκρατία όταν διακυβεύεται η αξιοπρέπεια του λαού μας. Η εργατική λαϊκή τάξη δικαιούται όσα της ανήκουν. Η λαϊκή ανόρθωση δεν θα μας χαριστεί, να την κατακτήσουμε με ενότητα, οργάνωση και αγώνα. Κανένας συμβιβασμός μέχρι τη νίκη».

Όπως υπογράμμισε, η ενότητα προκύπτει μέσα από τη δομή του κόμματος, όπου οι πολίτες εγγράφονται με βάση τον επαγγελματικό τους κλάδο και διεκδικούν, «με έννομα και δημοκρατικά μέσα», τα δικαιώματά τους. Στόχος, κατέληξε, είναι η εκπροσώπηση της εργατικής τάξης και των αγροτών μέσα από ένα οργανωμένο πολιτικό σχήμα που θα εκφράζει, όπως είπε, «τον κόπο και τον μόχθο της κοινωνίας».







