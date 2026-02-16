Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου στην «αλλαγή σκυτάλης» στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ευχαρίστησε όλους τους βουλευτές που συμμετέχουν σ’ αυτήν.

Παραδίδοντας την σκυτάλη της Επιτροπής στον κ. Κουκουμά ανέφερε ότι «Χαίρομαι που παραδίδω την Επιτροπή σε τόσο καλά χέρια…»

Σχετικά με το πολιτικό μέλλον της και τα σενάρια που γυροφέρνουν, είπε ότι «Το έχω ξαναπεί. Θα πάρω τις αποφάσεις μου εν ευθέτω χρόνω. Θα ανακοινωθούν όταν θα είμαι έτοιμη»

