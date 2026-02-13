Τροποποίηση του Συντάγματος επιδιώκει η κυβέρνηση ώστε να δώσει νέα όπλα στις Διοικητικές Αρχές για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για να καταστούν νόμιμες οι παρακολουθήσεις και ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για σοβαρά αδικήματα.

«Καθοριστική θα έλεγα, τροποποίηση του Συντάγματος σε βάσει των συστάσεων της ομάδας του FBI που είχαμε καλέσει στην Κύπρο για να ενισχύσουν τις κυπριακές αρχές για αντιμετώπιση του εγκλήματος», δήλωσε ο ΠτΔ.

Υπό προϋποθέσεις θα επιτρέπεται άρση του απορρήτου για σοβαρά αδικήματα.

Η άρση απορρήτου αφορά υποθέσεις τρομοκρατίας, κατασκοπίας, κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, παράνομης διακίνησης μεταναστών, ναρκωτικά και ψυχοτρόπες ουσίες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα γίνονται κατόπιν έκδοσης δικαστικών ενταλμάτων και θα επιτρέπονται μόνο σε βάρος των προσώπων που υπάρχουν υπόνοιες για εμπλοκή τους σε σοβαρά εγκλήματα.

Όταν το τροποποιητικό νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή, θα εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας.

Δεδομένου ότι πρόκειται για Συνταγματική αναθεώρηση, απαιτούνται τουλάχιστον 38 θετικές ψήφοι από το σύνολο των 56 βουλευτών της Ολομέλειας, ώστε να εφαρμοστεί σε νόμο.