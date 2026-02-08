Ευελπιστούμε ότι η συνάντηση του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ στις 11 του μήνα θα ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, όπως είναι και η δεδηλωμένη βούληση του ίδιου του ΓΓ, με στόχο τη συνέχιση της διαδικασίας από το σημείο όπου έχει διακοπεί, εντός του συμφωνημένου πλαισίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ανέφερε ότι η συνάντηση αποτελεί την πρώτη τους επαφή μετά την ανάδειξή του κ. Έρχιουρμαν στην ηγεσία των Τ/κ, πριν από περίπου τέσσερις μήνες, "και κάθε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερα σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, είναι εκ των πραγμάτων θετική και δυνητικά εποικοδομητική".

"Σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για δημιουργία προϋποθέσεων επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας, ευελπιστούμε ότι η συνάντηση θα αποτελέσει βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων", δήλωσε ο ΚΕ.

Διαβάστε επίσης: Στη Νέα Υόρκη ο Ερχιουρμάν – Βλέπει Γκουτέρες για Κυπριακό

Ο Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η δική μας ετοιμότητα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο που έχουν διακοπεί είναι δεδομένη, όπως έχει επανειλημμένα εκφραστεί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη με σαφήνεια, περιλαμβανομένης και της τελευταίας συνάντησης του Προέδρου με τον κ. Έρχιουρμαν, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

"Παραμένει σταθερή η θέση μας ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι καταλυτική για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και την ενίσχυση της συνολικής προσπάθειας", ανέφερε ο Εκπρόσωπος στο ΚΥΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ