Συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη θα έχει ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της λεγόμενης «προεδρίας» του ψευδοκράτους, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνάντησης, θα ανταλλάξουν απόψεις για το Κυπριακό και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Σε ανάρτησή του, ο κατοχικός ηγέτης σημειώνει πως "για εμάς είναι σημαντικό να βρεθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με τις εξελίξεις στο πλαίσιο του Κυπριακού".

Με τον κ. Γκουτέρες, τονίζει, "θα μοιραστούμε τη βούληση του λαού μας για λύση, τις απόψεις μας για το τι πρέπει να γίνει ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα λύσης, καθώς και τις θέσεις μας αναφορικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να καθοριστεί, ώστε η διαδικασία να είναι αυτή τη φορά επιτυχής".

