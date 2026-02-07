Επιδιώκουμε τη δυναμική παρουσία της αρχαιολογικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη σύγχρονη ζωή της Κύπρου, μουσεία ανοικτά στην κοινωνία, χώρους γνώσης, παιδείας και προβληματισμού, που απευθύνονται τόσο στους πολίτες όσο και στους επισκέπτες, ενισχύοντας την πολιτιστική συμμετοχή και τη συλλογική μνήμη, ανέφερε το Σάββατο η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, στην εκδήλωση της αναβαθμισμένης έκθεσης του Κυπριακού Μουσείου.

Είπε ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το Κυπριακό Μουσείο υπήρξε χώρος όσμωσης ανάμεσα στην αρχαιολογική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία, με την πρώτη να αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τη δεύτερη.

"Δεκάδες εκδηλώσεις, δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν στους χώρους του, σε συνεργασία με καλλιτέχνες και άλλους δημιουργούς. Η αναβάθμιση της έκθεσής του εκτιμάται ότι θα φέρει νέες ιδέες για τη γόνιμη διάδραση του παρόντος με το παρελθόν", ανέφερε.

Ανέφερε ότι η αναβάθμιση είναι μια ουσιαστική παρέμβαση, που εκσυγχρονίζει τη μουσειακή παρουσίαση, αλλά συγχρόνως συνομιλεί με σεβασμό με την ιστορικότητα του κτιρίου και της παλαιάς έκθεσης, η οποία στήθηκε από σημαντικές μορφές της Κυπριακής Αρχαιολογίας τον Μενέλαο Μαρκίδη, τον Πορφύριο Δίκαιο, τον Κυριάκο και την Ινώ Νικολάου, τον Βάσο Καραγιώργη και άλλους.

"Στην έκθεση του Κυπριακού Μουσείου παρουσιάζεται ένας αληθινός θησαυρός που αποτελείται από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την Κύπρο που χρονολογούνται από την απώτερη προϊστορία μέχρι και την Ρωμαϊκή περίοδο", ανέφερε η Υφυπουργός.

Η κ. Κασσιανίδου είπε ότι σε δύο χρόνια η συλλογή αυτή θα μεταφερθεί στο νέο υπερσύχρονο και εντυπωσιακό Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, "αλλά θεωρήσαμε σημαντικό να γίνει αυτή η αναβάθμιση τώρα ώστε το Κυπριακό Μουσείο να μπορεί να υποδεχθεί τους χιλιάδες επισκέπτες που θα έρθουν στην Κύπρο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης".

Εξήγησε ότι οι αρχαιολογικοί λειτουργοί της Εφορείας Μουσείων, οι αρχαιολόγοι που εργάζονται για το Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, και οι συντηρητές του Τμήματος Αρχαιοτήτων επέλεξαν σειρά από ευρήματα από πρόσφατες ανασκαφές που φωτίζουν τον αρχαίο κόσμο, αλλά και αρχαιότητες οι οποίες έχουν επαναπατριστεί τα τελευταία χρόνια για να τοποθετηθούν στην έκθεση.

Η Υφυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο τάλαντο χαλκού σε σχήμα δοράς βοδιού το οποίο εξάχθηκε από την Κύπρο το 1936 και επέστρεψε το 2024 όταν το Harvey Mudd College όπου φυλάσσονταν αποφάσισε να δωρίσει την συλλογή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

"Με την χρήση της επιστημονικής αφήγησης, αξιοποιούνται σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πιο άμεση, βιωματική και ουσιαστική εμπειρία για τον επισκέπτη. Με τον τρόπο αυτό, τα αρχαιολογικά τεκμήρια αναδεικνύονται ως ζωντανές μαρτυρίες της μακραίωνης ιστορίας της Κύπρου και της διαχρονικής της παρουσίας στον χάρτη των πολιτισμών της Μεσογείου", ανέφερε.

Είπε επίσης ότι η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εντάσσεται στον εορτασμό των 90 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων το οποίο επί εννέα δεκαετίες εργάζεται με συνέπεια και επιστημονική αρτιότητα για την προστασία, μελέτη και ανάδειξη της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς.

Καταληκτικά αναφέρθηκε και στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ αναφέροντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η Κύπρος έχει την ευκαιρία να προβάλει, μέσα από θεσμούς όπως το Κυπριακό Μουσείο, τον ρόλο της ως φορέα πολιτισμικής συνέχειας, διαλόγου και δημιουργικότητας.



Πηγή: ΚΥΠΕ