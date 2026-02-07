Τη διαβεβαίωση ότι θα προηγηθεί διακανονισμός και διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις για τα περιβαλλοντικά τέλη στις γεωτρήσεις, ώστε να μην επιβαρυνθούν συσσωρευμένα οι αγρότες, έδωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά το πέρας εκδήλωσης δεντροφύτευσης.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των τελών, η Υπουργός δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε έδωσε οδηγίες να διευθετηθεί πρώτα το θέμα του διακανονισμού και της μεθοδολογίας υπολογισμού, σημειώνοντας πως «είναι πάρα πολύ κακή η στιγμή όπου ήρθαν συσσωρευμένα όλα αυτά». Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια τεχνοκρατική εκκρεμότητα από το 2017 και όχι για νέο τέλος, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση και πως αυτό έχει ζητήσει από τον Γενικό Διευθυντή και την ομάδα του, ώστε να υπάρξει συνεργασία με τις αγροτικές οργανώσεις και να αποφευχθεί η συσσωρευμένη επιβάρυνση των αγροτών.

Σε παρατήρηση για άρνηση αγροτών να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό λόγω των αναδρομικών τελών και της έλλειψης νερού, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι «μόνο μία είναι η περίπτωση με πολύ μεγάλα ποσά λόγω του ότι ήταν αντίστοιχες και οι εκτάσεις και η παραγωγή», προσθέτοντας ότι «είναι αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει η διαβούλευση την οποία έχω ζητήσει να γίνει».

Το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα δημιουργίας αφαλατώσεων

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το υδατικό και τις αφαλατώσεις, η Υπουργός ανέφερε ότι μέσα από έξι πακέτα μέτρων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο προγραμματίζονται και υλοποιούνται έργα, διευκρινίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται σε τρεις πυλώνες.

«Ο πρώτος πυλώνας είναι η προσθήκη νέων αφαλατώσεων στο σύστημα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας», είπε, προσθέτοντας ότι ο δεύτερος αφορά τα υδατικά έργα, με έργα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ να βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, πρόκειται για «το πιο μεγάλο και εκτεταμένο πρόγραμμα δημιουργίας έργων αφαλάτωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση την οποία περνάμε».

Τόνισε, παράλληλα, ότι η Κυβέρνηση δεν περιορίζεται στη διαχείριση της σημερινής κρίσης, λέγοντας ότι «προγραμματίζουμε και για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2050 τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μην ξαναπεράσει το κράτος αυτό το οποίο διανύουμε εμείς». Ο τρίτος πυλώνας, όπως ανέφερε, είναι η υδατική συνείδηση και η λελογισμένη χρήση.

Έκκληση για λελογισμένη χρήση

Η κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι ο στόχος μείωσης της κατανάλωσης κατά 10% είναι πανευρωπαϊκός και πως «οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε λελογισμένη χρήση», σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιοχές καταγράφεται κατάχρηση νερού, εις βάρος όλων και κυρίως εις βάρος των αγροτών.

Υπενθύμισε ότι από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα μόνο δύο χρονιές οι αγρότες έλαβαν το σύνολο των ποσοτήτων νερού που χρειάζονταν, τονίζοντας ότι «αυτό πρέπει να σταματήσει» και ότι αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη η μόνιμη επίλυση του υδατικού, την οποία, όπως είπε, «υλοποιούμε, το πράττουμε, αλλά χρειάζεται συλλογική δράση».

Σε ερώτηση για πιθανές περικοπές σε περιοχές όπως η Λάρνακα, η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν κάνουμε περικοπές, δεν έχουμε κάνει περικοπές», εξηγώντας ότι η έκκληση για λελογισμένη χρήση γίνεται ακριβώς για να αποφευχθούν. Όπως είπε, οι ποσότητες που έχουν δοθεί στους ΕΟΑ μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς περικοπές και η διαχείριση του ζητήματος είναι πλέον τεχνική και όχι πολιτική, μέσα από τεχνικές ομάδες με το ΤΑΥ και τους ΕΟΑ. Καταλήγοντας, τόνισε ότι ο στόχος είναι εφικτός, αλλά «χρειάζεται η συνεργασία όλων μας».



Διαβάστε επίσης: ΑΚΕΛ: Προτάσεις για υδατική κρίση και προειδοποίηση για εφιαλτικό καλοκαίρι





Πηγή: ΚΥΠΕ