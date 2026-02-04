Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Μιχάλης Γιωργάλλας, μίλησε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο για την υπόθεση των εξαφανισμένων εκρηκτικών, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και πειθαρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως τόνισε «αυτά τα περιστατικά, στα σώματα ασφαλείας, όπως είναι η Εθνική Φρουρά, δείχνουν κάποια συμπτώματα. Και δύο βασικά είναι το ότι υπάρχουν κάποιες ενδεχομένες διαδικασίες, αλλά και η πειθαρχία δεν είναι σε αυτό το επίπεδο το οποίο θα έπρεπε, ώστε να υπάρχει η προσοχή και η πρόληψη. Τώρα τι έγινε ακριβώς, δεν μπορώ να ξέρω».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα αφορά τόσο τη τηρήση των διαδικασιών όσο και τα παιδεία βολής, τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν αυτές τις απαραίτητες και αναγκαίες διαδικασίες αλλά και υποδομές ασφαλείας, ώστε να αποτρέπουν τέτοια φαινόμενα ή να αποτρέπουν τις άλλες καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων που συλλέγουν μέταλα. Σχετικά με τα εκτεθειμένα επικίνδυνα υλικά, σχολίασε ότι «το TNT είναι σοβαρή εκρηκτική ύλη. Κάτι σοβαρό συμβαίνει».

Ο πρώην Υπουργός τόνισε την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων υποδομών. «Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη αφενός με να δημιουργηθούν καινούργιες υποδομές με σύγχρονες συνθήκες ασφαλείας και για το προσωπικό αλλά κυρίως και για το κοινό και βέβαια να βοηθούν να αποτρέπονται τέτοια φαινόμενα».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο γενικότερο πολιτικό κλίμα. Όπως εξήγησε, η κρίση που βιώνει η κοινωνία δεν οφείλεται μόνο στις εκλογές: «Νομίζω δεν είναι μόνο οι εκλογές που προκαλούν αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Τη σκανδαλολογία. Του αισθήματος ότι υπάρχει αγκυβερνήσια. Διαφθορά, διαπλοκή. Τοξικότητα, αντιπαραθέσεις… Νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα τέλος εποχής. Η εποχή της αθωότητας έχει χαθεί».

Ο κ. Γιωργάλλας επεσήμανε την υποβάθμιση των θεσμών και της πολιτικής. «Αυτό που είχαν… της παρέμβασης, της επίλυσης προβλημάτων κλπ. Και οι πολιτικοί… τα κόμματα έχουν πάψει να είναι πυλώνες παραγωγής πολιτικής και επίλυσης προβλημάτων. Είναι γραφεία για ρουσφέτια, για να εγκανονίζουν τους δικούς τους».

Σχετικά με την κοινωνική πραγματικότητα, τόνισε ότι «οι πολίτες πλέον βιώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα με μια πολλαπλών επιπέδων κατάσταση προβλημάτων… Όλο αυτό δημιουργεί στους πολίτες μια έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στην πολιτική, σε αυτούς που διαχειρίζονται τις τείχες τους».

Τέλος, αναφερόμενος στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, ανέφερε ιστορικές αναλογίες και τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. «Σήμερα αυτή η κατάσταση της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης με την ικανότητα που έχουν διάφοροι λέγοντας τα δικά τους να δημιουργούν εξελίξεις έχει ανακατώσει το σύστημα».

Κλείνοντας ανέφερε ότι «μου αρέσει γιατί παίρνει καινούργιο αίμα στην πολιτική και ενδεχομένως οι καινούργιοι να είναι καλύτεροι από τους παλιούς… Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ότι η πολιτική δεν είναι πλατφόρμα αυτοπροβολής. Η πολιτική χρειάζεται πρώτα απ' όλα στομάχι, γνώσεις βασικές, ικανότητες, αποφασιστικότητα διότι πρέπει να παίρνεις αποφάσεις που άπτονται τις ζωές όλων μας».